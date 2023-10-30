РФ заставят уступить и принять условия окончания войны в Украине: чем завершился саммит мира на Мальте 1 30.10.2023, 18:17

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Итоги встречи относительно украинской формулы мира.

На Мальте 28-29 октября состоялся уже третий саммит о мирном урегулировании войны в Украине. До этого аналогичные мероприятия проходили в Дании и Саудовской Аравии.

Мальтийские переговоры собрали участников из 66 стран, что стало крупнейшим представительством на подобных собраниях. Среди них – страны ЕС, США, Великобритания, Турция, выступавшая посредником между Россией и Украиной, а также члены БРИКС, в который входит Россия – Южная Африка, Бразилия и Индия.

Были рассмотрены конкретные направления Формулы мира и наработки по их реализации. Среди них – вопросы ядерной и продовольственной безопасности восстановления территориальной целостности Украины и освобождения всех пленных и депортированных украинцев.

Для Украины важно было привлечь к участию в саммите больше государств мира, для того, чтобы заручиться поддержкой не только своих союзников на Западе, но и на так называемом Глобальном Юге.

Об основных результатах саммита – в материале OBOZ.UA.

Остановить ядерный шантаж Кремля

С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация неоднократно использовала ядерный шантаж, чтобы поднять свою значимость и склонить мировое сообщество к переговорам по тем или иным вопросам. Очередной виток раскрутки ядерного апокалипсиса произошел, когда Россия атаковала Хмельницкую АЭС. Обломки от БПЛА рухнули рядом со станцией, повредив административные здания. На этом фоне Совет Федерации России одобрил выход из договора о запрете ядерных испытаний, а Путин провел тренировку сил ядерного сдерживания, в ходе которой был отработан «массированный ядерный удар».

Как отметил, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, атака на Хмельницкую АЭС еще раз подчеркивает крайне нестабильную ситуацию с ядерной безопасностью в Украине, которая будет продолжаться до тех пор, пока продолжается эта трагическая война, которую развязала Россия.

Еще одна проблема – оккупация Россией Запорожской АЭС. После того, как МАГАТЭ установило постоянное присутствие на крупнейшей в Европе атомной электростанции, чтобы помочь предотвратить аварию, общая ситуация на объекте остается крайне шаткой.

«На станции эксперты наблюдают постоянное присутствие мин между изгородями по периметру. При этом им до сих пор не предоставили доступ к крыше реакторных блоков 1, 2, 5 и 6. Команда МАГАТЭ также требовала осмотреть все шесть турбинных залов один за другим, чтобы иметь возможность полностью оценить ситуацию на станции. Пока это ходатайство не удовлетворено. Чтобы контролировать соблюдение всех принципов ядерной безопасности, мы должны иметь полный доступ», – констатировал Гросси.

Во время саммита Украина презентовала план по ядерной и радиационной безопасности, цель которого – полный вывод российского военного и гражданского персонала, оружия и оборудования с территории Запорожской АЭС и передачу контроля над станцией Украине.

План предусматривает усиление роли МАГАТЭ в контроле за соблюдением правил эксплуатации ядерных установок, определение технических условий для безопасного возвращения ЗАЭС под контроль Украины, изучение механизмов ответственности за несоблюдение международно-признанного принципа ядерной безопасности.

Продовольственная безопасность требует защиты

Действия РФ против Украины в ходе полномасштабного вторжения преследуют цель преднамеренного препятствия сельскохозяйственной деятельности и блокирования экспорта зерна в страны мира. Создание продовольственного кризиса в Украине и мире, похоже, одна из умышленных целей Кремля в этой войне. Боевые действия уже привели к росту мировых цен на зерно. При этом РФ продолжает блокировать украинские порты, что усугубляет продовольственные проблемы. Так, по данным ООН, более 1,7 млрд человек в мире могут оказаться под угрозой нищеты и голода в результате сбоев в системе производства продовольствия, вызванных полномасштабной войной России.

Именно поэтому во время своего выступления на саммите по реализации Формулы мира Украина призвала союзников увеличить военную помощь для обеспечения продовольственной безопасности во всем мире.

Украинский план действий предусматривает установление международных гарантий безопасности для бесперебойной поставки продовольствия. Для этого предложено усилить защиту портовой и логистической инфраструктуры в Украине, обеспечить разминирование морских путей в Черном море, необходимых для безопасного судоходства в украинские порты. Также Украине требуются противоракетные и противодронные боеприпасы для защиты портовой и логистической инфраструктуры в стране.

Возвращение украинских детей

После полномасштабного вторжения Российская Федерация совершила множество военных преступлений на территории Украины. Один из них – принудительное переселение тысяч украинских детей от четырех месяцев до 17 лет с временно оккупированных территорий в РФ, где их подвергают незаконной «фильтрации» или, в некоторых случаях, пыткам и жестокому обращению.

Сегодня сложно определить реальные масштабы насильственных перемещений, количество вывезенных украинских детей и места их пребывания в России. В настоящее время, по официальным данным, депортированными или принудительно перемещенными числятся почти 20 тысяч детей.

Похищение детей входит в утвержденный ООН список из шести серьезных нарушений в отношении детей во время вооруженных конфликтов. Кроме того, согласно международным документам, насильственное перемещение детей является одним из признаков геноцида.

На Мальте было предложено создать международную коалицию стран, которая будет способствовать возвращению украинских детей, депортированных или принудительно перемещенных Россией с временно оккупированных территорий Украины. Такую инициативу озвучила делегация Канады, и ее поддержали многие страны-участницы мероприятия.

Россия вынуждена будет уступить

Саммит на Мальте был удачен для Украины, ведь с каждым разом к разработке плана Формулы мира присоединяются все больше государств, уважающих международное право и устав ООН, поэтому Россия будет вынуждена уступить мировое сообщество и принять его общие условия. Об этом OBOZ.UA рассказал народный депутат Украины, глава парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

«Тот факт, что на предложение Украины откликнулись 66 стран, говорит о заинтересованности большинства государств мира мирным планом Украины и высоком уровне саммита, – говорит Александр Мережко. – Распределение конкретных направлений Формулы мира на отдельные секции, по моему мнению, было правильной стратегией. Ведь каждая страна может найти среди этих вопросов то, что для нее сегодня наиболее актуально. Ядерная и продовольственная безопасность – волнующие всех в мире темы. Таким образом, Украине удалось привлечь к работе многие страны Африки и Азии. Что касается Китая, то лично я не считаю отсутствие его представителей какой-либо неудачей. Они присматриваются, все изучают и присоединятся к работе над Формулой, потому что боятся оказаться вне принятия глобальных решений.

Что касается представителей стран так называемого Глобального Юга, позиция которых для нас очень важна, то я только что вернулся из Анголы, где проходила Ассамблея межпарламентского союза. Так вот, наша делегация провела почти 30 двусторонних встреч, большинство из которых именно с представителями Глобального Юга.

Хочу отметить, что их отношение к российской агрессии сильно изменилось. Из-за последствий полномасштабного вторжения России в Украину и расторжения традиционных цепей поставок того же зерна во многих странах Азии и Африки значительно выросли цены на продовольствие. На сегодняшний день даже существует угроза голода во многих государствах. Если раньше они держались какого-то паритета в этом вопросе, то сейчас все больше хотят скорейшего прекращения войны. При этом они четко понимают и нашу позицию – никакого умиротворения агрессора из-за территориальных постуков не будет. Все уже понимают и основной факт – в интересах мира полное восстановление территориальной целостности Украины», – отметил Александр Мережко.

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