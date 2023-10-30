В Беларуси некоторые банки объявили на ноябрь новшества 30.10.2023, 18:26

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Что изменится для клиентов?

Некоторые банки объявили, что в ноябре введут новшества для своих клиентов. «Зеркало» составило подборку таких изменений.

«Белгазпромбанк» с 1 ноября откорректирует список операций, по которым не взимается вознаграждение за безналичные зачисления по базовым счетам. В перечне таких услуг появится возврат в банк ранее выставленного платежного требования через автоматизированную информационную систему исполнения денежных обязательств.

Нацбанк опубликовал на ноябрь расчетные величины стандартного риска (РВСР). Если упростить, то это процентный потолок по банковским кредитам, в первую очередь — на недвижимость. Исходя из этого показателя, банковские займы в ближайший месяц не должны дорожать.

«МТБанк» с 27 ноября изменит комиссию за выдачу долларов и евро для физлиц-нерезидентов.

«Белагропромбанк» с 1 ноября снизит абонплату за обслуживание карточек Masterсard World «О-GO!» — с 4 до 2,5 рубля, а по Mastercard Standard «Моцная картка» (которая выпускается в партнерстве с торговой сетью «ПерекрестОК») — повысит (с 1,5 до 2,5 рубля). Также это финучреждение с начала ноября пересмотрит размер комиссии за выпуск некоторых карточки нерезидентам нашей страны.

Нацбанк в ноябре также намерен выпустить несколько новых памятных монет. Среди них — монеты серии «Архітэктурная спадчына Беларусі».

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