В Украине ликвидировали офицера спецназа ФСБ

В Украине ликвидировали офицера спецназа ФСБ1
- 30.10.2023, 18:30
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Оккупант был выпускником Рязанского училища ВДВ.
В РФ заявили о ликвидации спецназовца ФСБ. В момент гибели он находился в звании майора.
Как сообщает OSINT-эксперт Иракли Комахидзе со ссылкой на некрологи, в Украине «минуснули» сотрудника Управления «А» Центра Спецназначения ФСБ майора Евгения Гребенкина.
Известно, что оккупант родился в 1991 году в селе Первое-Эртиль Воронежской области. Майор ликвидирован 6 июля 2023 года, но некрологи появились только сейчас. Он был выпускником Рязанского училища ВДВ, но предпочел рутину ФСБ.