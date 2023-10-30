В Украине ликвидировали офицера спецназа ФСБ 1 30.10.2023, 18:30

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Оккупант был выпускником Рязанского училища ВДВ.

В РФ заявили о ликвидации спецназовца ФСБ. В момент гибели он находился в звании майора.

Как сообщает OSINT-эксперт Иракли Комахидзе со ссылкой на некрологи, в Украине «минуснули» сотрудника Управления «А» Центра Спецназначения ФСБ майора Евгения Гребенкина.

Известно, что оккупант родился в 1991 году в селе Первое-Эртиль Воронежской области. Майор ликвидирован 6 июля 2023 года, но некрологи появились только сейчас. Он был выпускником Рязанского училища ВДВ, но предпочел рутину ФСБ.

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