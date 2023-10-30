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Генерал-майор СБУ рассказал, что станет фатальным ударом для режима Путина

  • 30.10.2023, 18:41
Генерал-майор СБУ рассказал, что станет фатальным ударом для режима Путина
Виктор Ягун

Подробности.

Потеря контроля над оккупированным Крымом или утрата так называемого сухопутного коридора российских войск на полуостров станет серьезным ударом по Владимиру Путину и его режиму в России. Захватчикам важен коридор к полуострову и возможность снабжения территории водой. Об этом заявил бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун.

Во время чата на «Главреде» он сказал о том, что фатальным ударом для Путина и его режима может стать не только заход ВСУ в Крым, но и потеря «сухопутного коридора» на захваченный полуостров.

«Потеря Крыма и даже сухопутного коридора к нему будет серьёзным ударом по Путину. Ведь эта война начиналась для того, чтобы не просто забрать Крым, а получить сухопутный коридор к нему, снабжение полуострова водой и электричеством и по возможности отрезать Украину от морей, чтобы она крутилась в степях и лесостепи Полтавщины и Житомирщины. Расчёт был на это», - подчеркнул Виктор Ягун.

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