Генерал-майор СБУ рассказал, что станет фатальным ударом для режима Путина 30.10.2023, 18:41

Виктор Ягун

Подробности.

Потеря контроля над оккупированным Крымом или утрата так называемого сухопутного коридора российских войск на полуостров станет серьезным ударом по Владимиру Путину и его режиму в России. Захватчикам важен коридор к полуострову и возможность снабжения территории водой. Об этом заявил бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун.

Во время чата на «Главреде» он сказал о том, что фатальным ударом для Путина и его режима может стать не только заход ВСУ в Крым, но и потеря «сухопутного коридора» на захваченный полуостров.

«Потеря Крыма и даже сухопутного коридора к нему будет серьёзным ударом по Путину. Ведь эта война начиналась для того, чтобы не просто забрать Крым, а получить сухопутный коридор к нему, снабжение полуострова водой и электричеством и по возможности отрезать Украину от морей, чтобы она крутилась в степях и лесостепи Полтавщины и Житомирщины. Расчёт был на это», - подчеркнул Виктор Ягун.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».