«Посмотрев цены на аренду, продукты, стоимость жизни, решили попробовать» 30.10.2023, 18:44

Белорусы рассказали о переезде в Болгарию.

Семья из Минска переехала в Болгарию и рассказала Devby.io про жизнь в одной из самых бедных стран Евросоюза, цены, легализацию и ассимиляцию.

— Мы переехали в Болгарию зимой 2023 года благодаря работе мужа — он Senior Software engineer (старший инженер-программист. — Прим ред.). В Минске я работала обычным инженером на госпредприятии, параллельно училась на IT-курсах на разработчика ПО, — рассказывает белоруска.

Еще на этапе выбора места для релокации семья сразу отмела Литву, а Грузию исключила из-за негативных отзывов и плохих рекомендаций от знакомых. Осталась Болгария. Посмотрев цены на аренду, продукты, стоимость жизни, супруги решили попробовать.

Легализация

— Муж получил местный BlueCard как высококвалифицированный специалист, у меня разрешение на пребывание на 4 года, совпадающее со сроком действия его BlueCard.

Я тоже планирую получить этот ВНЖ, но нужно, чтобы работодатель согласился сделать эту карту. Я пока что в поиске.

Здесь довольно много крупных западных компаний (Paysafe, SAP, Luxoft, IBM). Бытует мнение, что в Европе легче найти работу джунам (начинающим разработчикам. — Прим. ред.). Мне пока что не удалось — много где нужно знание болгарского языка.

Вилка для зарплат джунов — 600−700 евро на руки, для остальных позиций я не знаю.

• Для постоянного вида на жительство нужно прожить в Болгарии 5 лет.

• Для гражданства — 10 лет в общем и сдать экзамен на знание языка и культуры.

Кстати, Болгария входит в ЕС, но не в Шенген. То есть для поездок в другие страны Евросоюза понадобится шенгенская виза.

Первое впечатление

София похожа на Одессу, но заметно грязнее, и проспекты не такие широкие, как в Минске. В центре города могут спать бомжи на клеенке.

В городе заметно присутствие цыганской культуры, даже есть район, который так и называется — цыганский. Часто слышим на улице или в магазинах русскую речь. У русскоязычных есть группа в Telegram, где мы делимся нужной информацией. Особенно много людей из России, Украины и Беларуси приехало в последние 2 года.

Пока не успели многое увидеть. В Болгарии есть море и горы, но мы только раз побывали на побережье в Бургасе. Из столицы это 5−6 часов на автобусе.

Культура и люди

Болгары дружелюбные и открытые, хотя иногда кажется, что они более расслабленные и легкомысленные в сравнении с белорусами. Очень легко относятся к жизни. «И так сойдет» — эта фраза хорошо их характеризует. Но в общих чертах менталитет у нас очень похож.

Очень много людей уезжает из страны, прежде всего из-за экономических причин. Особенно часто уезжает молодежь — поступают в европейские вузы на правах граждан Евросоюза.

Болгары очень любят кисломолочные продукты — «кисело мляко». Практически на каждом шагу здесь продают выпечку, особенно булочку «баница». На мой вкус, она очень жирная.

Болгарский язык

По-английски говорят молодые люди, старшее поколение иногда помнят русский. Но для адаптации лучше знать болгарский. Ведь на нем будут документы и прочие важные бумаги.

Язык немного похож на русский, но имеет свои особенности. Например, девять времен: четыре прошедших, четыре будущих и одно настоящее. Структура предложений больше похожа на английский язык. Много слов неславянского происхождения. Например, портокал — это апельсин. И таких слов множество, нужно их просто запомнить.

Муж ходил к репетитору (оплачивала работа), я учу по урокам из открытых курсов. Пока что практически не говорю, у мужа с языком лучше.

Детский сад

Мест в государственных сильно не хватает. Наша дочка ходит в частный сад. Стоит 450 евро в месяц, у дочери 10 человек в группе, одна воспитательница и две няни.

Попасть было легко. Мы предоставили документы из белорусского детского сада и сделали справку о том, что ребенок не болен. Предложили контракт на год. Первый месяц мы платили двойную стоимость (как залог). Если ребенок год пробудет в садике, вы получаете месяц бесплатно.

В нашем детском саду на хорошем уровне изучается английский язык (сам сад болгароязычный). Наша дочка уже начала сама говорить по-болгарски.

Дети проводят время, изучая разные темы. Например, неделя может быть посвящена изучению космоса или деревьев.

В следующем году дочка пойдет в школу, говорят, что государственные школы более доступны, чем садики. В этом году будем активно узнавать, как с этим обстоят дела.

Цены

Цены чуть ниже белорусских. Особенно овощи и фрукты. Да и вкуснее. Если ходить в оптовые магазины, то получается совсем недорого. Мы подсчитали: на продукты тратим 550 евро в месяц.

Лекарства дешевле и качественнее, чем в Беларуси. Аренда в Софии сопоставима с Минском. Двушка с центральным отоплением и кондиционером стоит от 500 до 900 евро. 150 евро — коммуналка (но без отопления), 30 евро — на связь, и еще 70 евро — два месячных проездных. Но снять сложнее, если у тебя маленький ребенок: просят дополнительные бумажки.

Болгары любят поесть в кафе, но, на мой взгляд, там дороговато. Поэтому я готовлю дома. И мы практически не едим «в городе».

Местные рассказывают, что за последний год цены увеличились минимум в два раза. Медицина страховая. Есть разные виды страховок. Одна была обязательной, чтобы получить разрешение на пребывание здесь. Однако покрывает только экстренные случаи. Мы делали ее на каждого члена семьи на каждый год, в течение того периода, как нам выдано это разрешение на пребывание. Вышло 950 евро на троих.

Вторая — годовая. Она покрывает уже больше. Примерно 1000 евро на троих, но если без нее попадаешь куда-то в больницу — то заплатишь в разы больше.

Стоило ли того?

Я еще на этапе адаптации к стране, принятия эмиграции. Не хватает друзей и родителей. Вроде бы XXI век, открыла телефон — и вот, видишь их. Но все равно не хватает. Особенно когда нужна помощь с ребенком. Пока что не завели здесь друзей.

София — очень теплый, исторический город. Здесь есть район «Сердика», где можно погулять по руинам древнего города. Но мы думаем вскоре переезжать ближе к морю, в город поменьше. Хочется тишины. София — столица, здесь больше возможностей (для работы, например). Но хотим жить поближе к морю, где не так людно и шумно.

Связываем ли свою жизнь с Болгарией? Сложный вопрос. Многое зависит от ситуации в Беларуси. Если что-то изменится, возможно, и мы вернемся.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».