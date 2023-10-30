Военные базы США на Ближнем Востоке атаковали более 20 раз 30.10.2023, 19:11

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По ним били при помощи ракет и дронов.

За последние две недели военные базы Соединенных Штатов Америки в Ираке и Сирии были атакованы более 20 раз. По ним били при помощи ракет и дронов.

Об этом на брифинге заявили два высокопоставленных чиновника Пентагона, сообщает Associated Press.

Они рассказали, что в период с 17 по 30 октября американские и коалиционные силы были атакованы по меньшей мере 14 раз в Ираке и 9 раз в Сирии. Таким образом, всего было зафиксировано 23 атаки.

Чиновники уточнили, что многие беспилотники и ракеты были перехвачены и не достигли своих целей.

Такие удары происходят на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке из-за войны Израиля с ХАМАС.

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