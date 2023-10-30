Испанский герцог дал ребенку имя, которое состоит из 25 слов 4 30.10.2023, 19:26

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В честь нескольких родственников.

В Испании 17-й герцог Уэскар Фернандо Фитц-Джеймс Стюарт необычно назвал свою младшую дочь. Ее полное имя состоит из 25 слов.

Об этом пишет издание El Pais.

Недавно 33-летний герцог и его 31-летняя жена София Паласуэло отпраздновали крещение младшего ребенка в Севилье.

Выбирая имя для ребенка, супруги решили скомбинировать имена нескольких предков и назвать девочку в их честь длинным именем София Фернанда Долорес Каэтана Тереза Анхела де ла Крус Микаэла дель Сантисимо Сакраменто дель Перпетуо Сокорро де ла Сантисима Тринидад и де Тодос Лос Санто. У прабабушки новорожденной было 19 имен. Девочку назвали в ее честь и в честь еще некоторых родственников.

Однако, согласно закону, имя ребенка со всеми 25 словами не может быть принято в Реестре гражданского состояния, поскольку национальная запись ограничена количеством слов в имени. Ребенка можно официально назвать либо одним сложным именем, либо двумя простыми.

Герцог и герцогиня Уэскар пережили такую же ситуацию после рождения своего первого ребенка в 2021 году. Фернандо и София назвали старшую дочь Росарио Матильда София Каэтана Долорес Тереза.

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