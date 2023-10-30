СМИ: Экс-директор «Белтелекома» досрочно освобожден 4 30.10.2023, 19:55

2,396

Сергей Сиводедов. Фото: «Белтелеком»

В 2020 году он попал под суд по делу начальника охраны Лукашенко Андрея Втюрина.

Бывший директор «Белтелекома» Сергей Сиводедов, который в 2020 году попал под суд по делу начальника охраны Лукашенко Андрея Втюрина и получил семь лет колонии, в мае вышел на свободу. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Наша Ніва».

В 2020 году генеральный директор «Белтелекома» Сергей Сиводедов был одним из 16 фигурантов по делу начальника службы охраны Александра Лукашенко и замглавы Совбеза Андрея Втюрина. По версии обвинения, одни участники получали взятки на сотни тысяч долларов за поставку нужного оборудования, а вторые — давали взятки за возможность заключить выгодный контракт. Среди обвиняемых, кроме Сиводедова и Втюрина, были топы и других ведомств, банков и организаций.

На слушании в Верховном суде 27 июля 2020 года Сергей Сиводедов был признан виновным в получении взятки (ст. 430 УК) в сумме не менее 470 тысяч долларов и 15 000 евро и приговорен к 7 годам лишения свободы. К нему была применена ст. 69 УК (наказание не должно превышать половину максимального срока), так как он выполнил досудебное соглашение. В частности, Сиводедов давал показания на остальных фигурантов дела.

Как стало известно «Нашай Ніве», экс-глава «Белтелекома» вышел на свободу по амнистии 31 мая.

— Ребята по этому делу писали много прошений о помиловании. Самое вероятное, что произошла замена неотбытой части наказания более мягкой, — объяснил «Нашай Ніве» осведомленный собеседник.

Издание обращает внимание, что с недостроенного дома в Дроздах бывшего начальника охраны Лукашенко Андрея Втюрина сняли арест и он выставлен на продажу за 1,3 млн долларов.

По мнению источников «Нашай Нівы», Втюрина также могут готовить к освобождению, дав возможность компенсировать ущерб за счет продажи дома.

Кто такой Андрей Втюрин

Уроженец российской Пензы Андрей Втюрин возглавил Службу безопасности Александра Лукашенко в 2007 году и руководил ею семь лет.

В сентябре 2014-го Лукашенко освободил Втюрина от должности и назначил в Совбез замом госсекретаря.

Весной 2019 года появилась информация, что Втюрин задержан, а его коттедж в Дроздах опечатан. Вскоре был опубликован указ Лукашенко «Об А. А. Втюрине», из которого следовало, что бывший глава Службы безопасности уволен из Совбеза «за совершение проступков, которые дискредитируют звание военнослужащего». В мае того же года КГБ сообщил, что Втюрину предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере от представителей некой российской коммерческой структуры — за продвижение ее интересов в Беларуси.

На суде Втюрин был признан виновным в получении взятки в 192 тысячи долларов и получил 12 лет лишения свободы в колонии усиленного режима, а также был лишен звания полковника. Полученные им деньги были конфискованы.

Наказание Втюрин отбывает в колонии в городском поселке Витьба Витебской области, куда часто отправляют бывших чиновников, милиционеров, судей и прокуроров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».