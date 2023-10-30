Украинские зенитчики сбили две управляемые авиационные ракеты Х-59 во время ночной атаки оккупантов 30.10.2023, 20:15

Видео.

Украинские зенитчики сбили две российские управляемые авиационные ракеты Х-59 во время ночной атаки оккупантов по территории Украины

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на командующего Воздушными силами Николая Олещука.

Отметим, что на видео — боевая работа зенитных ракетных подразделений воздушного командования «Восток» 30 октября 2023 года.

Так, в понедельник ночью наши военные сбили две управляемые авиационные ракеты Х-59.

«Благодарю всех, кто обеспечил стопроцентный результат поражения воздушных целей сегодня ночью», - написал Олещук.

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