Украинские зенитчики сбили две управляемые авиационные ракеты Х-59 во время ночной атаки оккупантов
- 30.10.2023, 20:15
Видео.
Украинские зенитчики сбили две российские управляемые авиационные ракеты Х-59 во время ночной атаки оккупантов по территории Украины
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на командующего Воздушными силами Николая Олещука.
Отметим, что на видео — боевая работа зенитных ракетных подразделений воздушного командования «Восток» 30 октября 2023 года.
Так, в понедельник ночью наши военные сбили две управляемые авиационные ракеты Х-59.
«Благодарю всех, кто обеспечил стопроцентный результат поражения воздушных целей сегодня ночью», - написал Олещук.