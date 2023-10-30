Израильская армия во время ночной операции освободила военную, которую похитил ХАМАС 30.10.2023, 20:37

4,842

Она чувствует себя хорошо и уже встретилась со своей семьей.

Армия обороны Израиля во время ночной наземной операции освободила военную, которую похитили террористы ХАМАС.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление ЦАХАЛ.

«Сегодня ночью во время наземной операции ЦАХАЛ было освобождено солдата Ори Мегидиш. Рядовая Ори Мегидиш была похищена террористической организацией ХАМАС 7 октября», - сказано в сообщении.

Отмечается, что военная прошла медицинский осмотр. Она чувствует себя хорошо и уже встретилась со своей семьей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».