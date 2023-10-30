В минском кафе подают гигантский сладко-кофейный сет 3 30.10.2023, 20:44

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Но есть условие.

Минские кафе продолжают соревноваться в странном тренде этой осени — гигантские сеты с кофе. На этот раз появилось предложение от кофейни Love Myrr напротив Национального музея, оно действует по предварительной записи, обратил внимание CityDog.io.

В сет входят две чашки капучино по 1100 мл и полукилограммовое творожное заварное кольцо от семейной кондитерской VERRINE. Цена вопроса — 60 рублей. В день в кафе готовят по три таких сета по предварительной записи.

Напомним, гигантоманский тренд уже подхватили и другие белорусские заведения. В минском бутик-кафе Place на улице Комсомольской подают килограммовый сырник (он стоит как десять пачек творога).

Минское бистро «OK|HO» предлагает посетителям 6-литровую чашку капучино с огромным французским пирожным макарон за 55 рублей, а брестская кофейня «Дом кофе» — 4-литровую чашку какао и громадное печенье.

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