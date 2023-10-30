Зрелищная детонация боекомплекта российского «Солнцепека» попала на видео

Зрелищная детонация боекомплекта российского «Солнцепека» попала на видео2
- 30.10.2023, 21:20
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Тяжелую огнеметную систему оккупантов атаковал дрон.
Бойцы спецподразделения ЦСО «А» Службы безопасности Украины обнаружили на Авдеевском направлении российскую тяжелую огнеметную систему «Солнцепек». Спецназовцы атаковали «Солнцепек» дроном-камикадзе и полностью уничтожили вражескую технику.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись попадания и зрелищной детонации боекомплекта огнеметной системы опубликована в соцсетях.