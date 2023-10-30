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Зрелищная детонация боекомплекта российского «Солнцепека» попала на видео

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  • 30.10.2023, 21:20
  • 3,146
Зрелищная детонация боекомплекта российского «Солнцепека» попала на видео

Тяжелую огнеметную систему оккупантов атаковал дрон.

Бойцы спецподразделения ЦСО «А» Службы безопасности Украины обнаружили на Авдеевском направлении российскую тяжелую огнеметную систему «Солнцепек». Спецназовцы атаковали «Солнцепек» дроном-камикадзе и полностью уничтожили вражескую технику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись попадания и зрелищной детонации боекомплекта огнеметной системы опубликована в соцсетях.

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