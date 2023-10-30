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Франция планирует депортировать около 40 граждан России

  • 30.10.2023, 21:40
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Франция планирует депортировать около 40 граждан России

Из-за их «радикализации» на религиозной почве.

После убийства профессора лицея во французском городе Аррас правительство страны хочет депортировать 39 граждан России. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, сообщает BFMTV.

По его словам, около 60 россиян, подозреваемых в радикализации, находятся под административным арестом. 39 из них должны быть высланы с согласия российских властей.

Отмечается, что после убийства профессора Доминика Бернара в Аррасе радикальной группировкой S российского происхождения правительство хочет продемонстрировать жесткость.

Исполнительные власти планируют как можно быстрее выслать лиц, занесенных в «дело S», которые обязаны покинуть территорию Франции, и попросили префектов обратить особое внимание на «граждан Кавказа в возрасте от 16 до 25 лет».

«Нападающий в Аррасе, 20-летний Мохаммед Могоучков, отвечает этой категории: он родился в Ингушетии, автономной российской республике, находился под наблюдением и находился по делу с начала октября», - пишет издание.

Франция составила список из 39 российских граждан, за которыми страна особо следит и подозревается в радикализации. На прошлой неделе Париж представил этот список российским властям.

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