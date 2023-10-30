Зеленский встретился с конгрессменами США 30.10.2023, 22:01

Обсудили оборонные потребности ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией американских конгрессменов. Одной из тем обсуждений стали оборонные потребности украинских военных.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

Зеленский отметил, что Украина всегда ценила и ценит поддержку Республиканской и Демократической партий Конгресса Соединенных Штатов Америки. При этом Украина рассчитывает, что США и дальше продолжать помогать ей в борьбе против российского террора.

«Проинформировал конгрессменов о ситуации на передовой, наши успешные оборонительные и наступательные действия, а также первоочередные оборонные нужды», - рассказал президент.

Он уточнил, что обсудил с конгрессменами ключевые направления дальнейшей американской помощи Украине в сфере безопасности и обороны.

«С первых дней полномасштабного вторжения поддержка США помогла остановить агрессора и объединить мир. Прочная и долгосрочная помощь станет залогом общей победы и восстановления стабильности в Европе и мире», - резюмировал Зеленский.

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