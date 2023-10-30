Зеленский встретился с конгрессменами США
- 30.10.2023, 22:01
Обсудили оборонные потребности ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией американских конгрессменов. Одной из тем обсуждений стали оборонные потребности украинских военных.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.
Зеленский отметил, что Украина всегда ценила и ценит поддержку Республиканской и Демократической партий Конгресса Соединенных Штатов Америки. При этом Украина рассчитывает, что США и дальше продолжать помогать ей в борьбе против российского террора.
«Проинформировал конгрессменов о ситуации на передовой, наши успешные оборонительные и наступательные действия, а также первоочередные оборонные нужды», - рассказал президент.
Он уточнил, что обсудил с конгрессменами ключевые направления дальнейшей американской помощи Украине в сфере безопасности и обороны.
«С первых дней полномасштабного вторжения поддержка США помогла остановить агрессора и объединить мир. Прочная и долгосрочная помощь станет залогом общей победы и восстановления стабильности в Европе и мире», - резюмировал Зеленский.