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В линейке Volkswagen появится новый универсал

  • 30.10.2023, 22:09
В линейке Volkswagen появится новый универсал

Первые фото.

Компания Volkswagen показала свой первый полностью электрический универсал под названием ID.7 Tourer. Продажи его начнутся в следующем году, пишет av.by.

Автомобиль станет более практичной версией седана ID.7. По коэффициенту аэродинамического сопротивления новинка лишь слегка уступит лифтбеку (0,24 против 0,23 у «четырёхдверки»), зато немного превзойдёт его по вместительности. С разложенными креслами объём багажника универсала составит 545 литров (у ID.7 — 532 л), со сложенными — 1 714 л.

Подробностей о технической части марка пока не раскрывает. Тем не менее известно: машину построят на платформе MEB. Это, скорее всего, означает, что универсал получит такую же силовую установку, как у лифтбека: электромотор мощностью 282 л. с. и аккумуляторы ёмкостью 77 или 82 кВт·ч.

Аналогично седану ID.7 новый универсал будет производиться на заводе Volkswagen в Эмдене (Германия). Автоизготовитель обещает представить более подробную информацию о модели и её фотографии в ближайшие месяцы. ID.7 Tourer должен появиться в салонах европейских дилеров в следующем году.

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