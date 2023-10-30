Путин увидел руки «агентуры западных спецслужб» в погромах в Махачкале 30.10.2023, 22:14

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Правитель РФ озвучил конспирологическую версию.

Погромы в Махачкале были инспирированы в том числе через социальные сети, «не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб», заявил президент РФ Владимир Путин на совещании.

По утверждению Путина, представители Украины «под руководством западных покровителей пытаются инспирировать погромы в России». Президент РФ задался вопросом, знают ли об этом «в руководящих кругах тех же Штатов».

«Неплохо было бы тем, кто так заботится якобы о гражданах Израиля, провести расследования, чем занимаются их спецслужбы на Украине, если они пытаются инспирировать погромы», — сказал он.

Путин считает, что за конфликтами на Ближнем Востоке и Украине «стоят правящие элиты США и их сателлиты». Комментируя беспорядки в Дагестане, он заявил, что нельзя «помочь Палестине, пытаясь нападать на татов и их семьи». Таты — один из народов, населяющих Дагестан, подавляющее большинство из них исповедует иудаизм.

Президент РФ поручил главам регионов и руководителям правоохранительных органов принимать своевременные меры «по защите конституционного строя России, прав и свобод наших граждан, межнационального и межрелигиозного согласия».

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