Политзаключенного Василия Береснева вернули в колонию без операции 30.10.2023, 22:55

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Василий Береснев

У 73-летнего профсоюзного активиста одна почка.

Политзаключенного Василия Береснева вернули в колонию, не сделав ему операцию. Об этом «Радыё Свабода» рассказал Максим Позняков, который находится за границей и временно исполняет обязанности председателя Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКДП).

У 73-летнего профсоюзного активиста Береснева одна почка. Он страдает от почечной недостаточности. В начале октября его срочно увезли из колонии в Могилевскую областную больницу.

«Его обследовали в больнице в течение двух дней и отправили обратно в колонию. Результатов не сообщили. Сказали, что получит потом, в колонии», — рассказывает Максим Позняков. Как Береснев чувствует себя после госпиталя, его профсоюзные коллеги не знают.

По словам Позднякова, в колонию Береснева вернули в первой половине октября. Почему заключенному не сделали операцию по пересадке почки, Позняков не знает.

В заключении у политзаключенного обострились проблемы со здоровьем, а в колонии №15 его состояние здоровья резко ухудшилось. Сообщалось, что у Береснева повысилось давление и начались сильные боли в почке.

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