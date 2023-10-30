Сооснователь «Альфа-банка» задержан во Франции по делу об отмывании денег 30.10.2023, 23:12

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Алексей Кузьмичев

В результате обыска обнаружены пачки наличных денег.

Сооснователь Альфа-банка Алексей Кузьмичев задержан во Франции по делу об отмывании денег. Задержание произошло утром 30 октября, сообщает газета Le Monde со ссылкой на информацию Национальной финансовой прокуратуры (PNF).

Власти также сообщили об обысках в различных местах, включая парижский особняк олигарха, который расположен между Национальным собранием и музеем Орсе, а также на вилле в Сен-Тропе. Обыски проводили 60 человек, включая полицейских Центрального управления по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми преступлениями (OCLCIFF), а также участников элитных подразделений RAID и BRI. В результате обыска обнаружены пачки наличных денег.

Алексей Кузьмичев является соучредителем консорциума «Альфа-Групп», владеющего Альфа-банком. Европейские власти считают его одним из самых влиятельных людей в России с установленными связями с президентом РФ Владимиром Путиным.

В марте 2022 года Евросоюз и Великобритания ввели санкции против Кузьмичева, что теоретически запрещает его пребывание на территории Европы. Источник, близкий к Кузьмичеву, рассказал Le Monde, что миллиардер уже находился во Франции на момент внесения его в санкционный список. После внесения в санкционный список он вышел из всех компаний, входящих в состав «Альфа-Групп». Он также передал Андрею Косогову свой пакет акций «Альфа-банка».

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