В Беларуси придумали кодекс водителя маршрутки 30.10.2023, 23:17

В памятке рассказывается о том, как создать позитивный имидж водителю.

В Беларуси хотят повысить престижность работы водителя общественного транспорта и для этого придумали свод правил, которые помогут водителю подготовиться к поездке и лучше коммуницировать с пассажирами.

Инициаторами идеи выступили «Межрегиональная ассоциация перевозчиков» и творческое объединение «Открытый университет». Совместно было разработано пособие «Культура пассажирских перевозок: гостеприимство, сервис, этикет водителей и пассажиров».

В памятке рассказывается о том, как создать позитивный имидж водителю. Для этого рекомендуют носить бейдж, а информацию о своих профессиональных достижениях размещать на виду у пассажиров (например, при победе в конкурсе «Лучший водитель года»). Есть рекомендации о том, что нужно быть пунктуальным, четко следовать должностным инструкциям.

Водителям рекомендуют не обращаться к пассажирам на «Ты», голос должен звучать громко и четко, но разговаривать на личные темы, о политике и религии не стоит. Если водитель пользуется ароматизаторами салона, то лучше всего использовать запахи на основе цитрусовых, это создает позитивное настроение у пассажиров. Водителю рекомендуют не забывать пользоваться кондиционером или отопителем салона, в зависимости от погодных условий. Перед началом движения нужно попросить всех пристегнуть ремни безопасности.

Автором проекта стала учёный-исследователь в области психологии труда и эргономики, спикер Белорусского научно-технического союза, бизнес-тренер транспортных компаний Ольга Венско.

«К работе водителя до сих пор у многих лишь утилитарное отношение. Словно это не человек, а просто какой-то механизм. Но это совсем не так. Несмотря на монотонность в поездке, водитель должен находиться в режиме постоянной концентрации. Уровень стресса и ответственности в пассажирских перевозках лишь повышается. Поэтому очень важно уделять внимание всем аспектам профессии. В памятке мы сделали также акцент на здоровье водителя, как физическом, так и ментальном. Рассказали, как правильно готовиться к рейсу, как держать себя в тонусе», - подчеркнула Ольга Венско. Она уверена, что при грамотном подходе со стороны всех заинтересованных можно поднять престиж профессии водителя, сделать ее более привлекательной и, самое главное, безопасной. А что важнее, следование этим правилам даст в конечном итоге и экономический эффект в виде большего количества постоянных пассажиров и более профессиональных сотрудников.

«Уверена, что практический эффект не заставит себя ждать. Порой в заботах о решении насущных технических и экономических вопросов руководители компаний оставляют без должного внимания работу над повышением культуры обслуживания. Памятка поможет восполнить этот пробел. Но это лишь первый шаг на пути к совершенствованию сервиса. Ведь отношение ко всей сфере перевозок формируют не только новый транспорт, скрупулезное следование расписанию и большое количество маршрутов. Ключевым звеном во всем этом остается водитель и от того, какое у него настроение, какое здоровье, как он общается с пассажирами, зависит очень многое», - отметила председатель Межрегиональной ассоциации перевозчиков Оксана Мягкова.

В скором времени эту памятку начнут раздавать водителям общественного транспорта по всей Беларуси.

Более того, подготовлена памятка и для пассажиров, она появится в салонах маршруток.

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