В трех км от Минска продают пятикомнатную дачу с центральными коммуникациями 30.10.2023, 23:54

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Можно жить круглый год.

В трех километрах от МКАД продается дача, больше похожая на домик в агрогородке. В ней есть вода из скважины, газовое отопление, центральная канализация, передает «Зеркало».

Недвижимость находится в садовом товариществе «Политехник БНТУ», рядом с деревней Зацень и Минским морем. Быстрее всего на дачу можно попасть из Минска со стороны Центрального района. Въезд в товарищество оборудован воротами и охраной. К нему ведет асфальтированная дорога, рядом находится остановка общественного транспорта. Недалеко есть магазины.

Эта утепленная и оштукатуренная кирпичная двухэтажка с шиферной крышей была построена в 1984 году. Продавец сообщил, что в доме можно жить круглый год. Общая площадь дома — 101 м², жилая — чуть больше 65 «квадратов». Есть подвал на 14 м².

Внутри пять комнат, кухня площадью почти 12 «квадратов» и два санузла. Полы в доме деревянные, на первом этаже вставлены старые окна заменили на стеклопакеты, на втором — стоят деревянные рамы.

В доме все коммуникации центральные: газ (с его помощью дом отапливается), свет, вода, канализация. Также есть телефон, проведен интернет.

Строение находится на участке площадью почти семь соток.

Недвижимость продают за 255 984 рублей, или 80 000 долларов.

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