Кулеба заинтриговал новостями о вступлении Украины в ЕС 30.10.2023, 23:45

Глава МИД Украины заявил, что до конца недели следует ожидать хороших новостей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что до конца недели следует ожидать хороших новостей в вопросе вступления Украины в Европейский Союз.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он рассказал в эфире национального телемарафона.

В ответ на вопрос о том, что Украина ожидает от отчета ЕС о результатах подготовки вступления в Европейский Союз, Кулеба сказал, что не может разгласить детали.

«Ну, результаты и детали я разглашать не буду. Но я думаю что с конца этой недели вы увидите события и новости, которые будут иметь положительный эффект. Украинские власти работали над тем, чтобы выполнить все, что нужно с нашей стороны. Президент контролировал это... Я не раз говорил, если не будет никаких форс-мажоров, то до конца этого года Украина откроет переговоры по членству в ЕС. Сейчас мы уверенно двигаемся к этой цели, но детали я не буду раскрывать», - сказал Кулеба.

Напомним, что свой отчет Европейский Союз должен предоставить 8 ноября. Он будет касаться как Украины, так и других стран, претендующих на членство в Евросоюзе. Это и Молдова, и Грузия и страны Западных Балкан.

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