Власти Израиля призвали своих граждан уехать с Северного Кавказа 31.10.2023, 1:13

Премьер-министр Израиля опубликовал заявление.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал граждан своей страны уехать с Северного Кавказа после событий в аэропорту Махачкалы.

Об этом он написал в Facebook.

«Учитывая события минувшей ночи на фоне войны «Железных мечей» и возможных нападений, массовых акций и насилия в отношении израильских и еврейских объектов на Северном Кавказе, Совет национальной безопасности и министерство иностранных дел корректируют рекомендации о поездках: уровень угрозы для региона повышен до самого высокого, четвертого», - говорится в сообщении.

В частности, речь идет о республиках:

Адыгея,

Чечня,

Дагестан,

Ингушетия,

Кабардино-Балкария,

Калмыкия,

Карачаево-Черкесская,

Северная Осетия — Алания,

а также Краснодарский и Ставропольский края со столицей Минеральные Воды.

Гражданам Израиля советуют избегать посещения этих регионов в ближайшее время, а находящихся там просят покинуть их как можно скорее.

Также рекомендуется учесть необходимость поездок за границу в настоящее время и следить за обновлением рекомендаций и инструкций по поведению на сайтах совета национальной безопасности и министерства иностранных дел Израиля.

Всем находящимся за рубежом израильтянам рекомендуют быть бдительными, держаться подальше от демонстраций и протестов и подчиняться местным силам безопасности, если окажутся вовлеченными в инциденты.

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