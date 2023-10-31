Власти Израиля призвали своих граждан уехать с Северного Кавказа
- 31.10.2023, 1:13
Премьер-министр Израиля опубликовал заявление.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал граждан своей страны уехать с Северного Кавказа после событий в аэропорту Махачкалы.
Об этом он написал в Facebook.
«Учитывая события минувшей ночи на фоне войны «Железных мечей» и возможных нападений, массовых акций и насилия в отношении израильских и еврейских объектов на Северном Кавказе, Совет национальной безопасности и министерство иностранных дел корректируют рекомендации о поездках: уровень угрозы для региона повышен до самого высокого, четвертого», - говорится в сообщении.
В частности, речь идет о республиках:
Адыгея,
Чечня,
Дагестан,
Ингушетия,
Кабардино-Балкария,
Калмыкия,
Карачаево-Черкесская,
Северная Осетия — Алания,
а также Краснодарский и Ставропольский края со столицей Минеральные Воды.
Гражданам Израиля советуют избегать посещения этих регионов в ближайшее время, а находящихся там просят покинуть их как можно скорее.
Также рекомендуется учесть необходимость поездок за границу в настоящее время и следить за обновлением рекомендаций и инструкций по поведению на сайтах совета национальной безопасности и министерства иностранных дел Израиля.
Всем находящимся за рубежом израильтянам рекомендуют быть бдительными, держаться подальше от демонстраций и протестов и подчиняться местным силам безопасности, если окажутся вовлеченными в инциденты.