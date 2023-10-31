«Вашингтон» обыграл «Сан-Хосе»: белорус Протас сыграл в четвертом звене 31.10.2023, 3:04

Алексей Протас

Белорусский хоккеист провел на льду семь с половиной минут.

«Вашингтон» на домашнем льду одолел «Сан-Хосе» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ, передает hockey.by.

Белорусский форвард «Кэпиталз» Алексей Протас провел матч на правом фланге четвертого звена. Его партнерами стали Бек Маленстин и Хенрик Лапьер.

Протас провел на льду 7 минут 30 секунд, 2 раза бросил по воротам, заблокировал 1 выстрел соперника и закончил матч с показателем «0» в графе «+/-».

В 7 матчах сезона Протас набрал 1 (0+1) балл при показателе полезности «-2».

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