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В России признали огромные потери среди штурмовых отрядов

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  • 31.10.2023, 8:02
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В России признали огромные потери среди штурмовых отрядов

До 70% личного состава.

Инструктор российских отрядов «Шторм Z», пропагандист Святослав Голиков в своем канале «Филолог в серой зоне» признал, что эти отряды несут огромные безвозвратные потери и стачиваются в мясных штурмах без достижения какого-либо результата.

Об этом он написал в своем Telegram-канале, раскрыв масштабы потерь российской армии, заметил сайт «Диалог».

Сами россияне признают, что впустую расходуют свои силы, но продолжают бессмысленную бойню, теряя целые армейские подразделения.

Голиков пишет, что в российских штурмовых отрядах в среднем уровень безвозвратных потерь находится в пределах 40-70%, санитарные потери составляют около 60-30% личного состава. У российских штурмовиков не хватает экипировки и оружия, а также подготовки. Пехотные штурмы не поддерживает артиллерия, в результате чего ВСУ имеют возможность разбить наступающих оккупантов.

Более того, отряды «Шторм Z» бросают в бой в срочном режиме практически с колес, без введения в обстановку, в результате чего низкая слаженность и отсутствие скоординированных действий оборачиваются разгромами раз за разом. Раненых россиян сложно вытащить с передовой, в результате многие из них гибнут на месте. «Сочетание вышеуказанных факторов приводит к регулярному разматыванию штурмовых отрядов в хлам без достижения ими сколь-нибудь значимых результатов», - пишет россиянин.

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