Российский оппозиционер рассказал, как протесты в Беларуси напугали Путина 5 31.10.2023, 8:10

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Революция спасла нашу страну.

Массовые протесты против Лукашенко не привели к его свержению, но спасли Беларусь от принудительного включения в состав России, заявил в интервью агентству ЛЕТА в кулуарах Рижской конференции Владимир Милов, российский оппозиционный политик, вице-президент фонда «Свободная Россия» и советник находящегося в заключении Алексея Навального.

«А произошло вот что - после протестов 2020 года Путин понял, что, если он туда придет, то столкнется с недружественным населением, которое не хочет его армии и аннексии. Путин не объявляет вторую волну мобилизации в России, потому что боится российского общественного мнения. Для него мнение людей все же имеет значение. Путин хочет идти по пути наименьшего сопротивления.

Протесты трехлетней давности спасли Беларусь от аннексии. Путин зашел бы туда, если бы не увидел, что вся страна восстала и не хочет в том числе российской оккупации», - сказал Милов.

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