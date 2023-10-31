Чалый: Я вижу испуганные лица представителей режима 1 31.10.2023, 8:47

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Режим Лукашенко повторяет судьбу СССР.

Аналитик Сергей Чалый с оптимизмом смотрит на будущее Беларуси и считает, что режим Лукашенко себя исчерпал. Об этом он заявил в эфире «Немецкой волны»:

— Я с большим интересом жду, как все закончится, потому что я видел, как все начиналось и примерно представляю конец. Да и все уже видели и расцвет, и закат.

Сейчас мы наблюдаем ту самую силовую судорогу уходящих натур, попытку, грубо говоря, мочиться против ветра. Но она никогда долго успешной не бывает.

Однако как бы это не происходило, ведь у каждой страны может быть по-разному, нужно продолжать обычную жизнь. Рутина — она важна. Самое неправильное — думать, что жизнь закончилась и можно перестать убирать квартиру, умываться, там, зарядку делать.

Есть очень хорошая книжка про конец Советского союза: «Это было навсегда, пока не кончилось». Ощущение конца было разлито в воздухе. Было очевидно, что уже не держит ничего, в идеологию не верит никто. Было даже смешно.

Примерно то же самое происходит и сейчас. То, что творят люди, оказавшиеся у власти или близко к ней (в Беларуси), это чудовищно. Но я вижу их испуганные лица, которые они прячут за показной свирепостью.

Да, там есть исключения — садисты. К сожалению, там есть такие органы, которые выбирают именно таких, и они не случайно там оказываются.

Но в большинстве случаев эта показная свирепость — попытка маскировать свой собственный экзистенциальный страх. Мы прекрасно понимаем, что их время очень ограничено.

Может, они и думают, что на их жизнь того, что происходит, хватит. Но ведут себя как скупщики краденного, будто сидят на чужом.

Их поведение — это поведение временщиков, при том, что, казалось бы, и они все время рассказывают, как здорово, мы всех победили, всех посадили, изгнали, теперь, наконец, все наше. Но почему-то ты по-прежнему сидишь и трясешься. Вот в чем проблема.

Я уверен, что в Беларуси будет очень интересное время, будет сделано огромное количество карьер. Это очевидно. Я помню Россию конца 90-х: какое было огромное количество экспатов, огромное количество людей, которые обладали опытом работы на зарубежные компании, учебы в серьезных вузах.

И они с удовольствием приезжали и приносили пользу экономике и гражданскому сектору. У нас будет то же самое, только в больших масштабах.

У нас в Беларуси ничего нового не происходит. Похожий опыт борьбы с авторитарными, и в конечном счете диктаторскими режимами, был у многих. И потом был переходный период, а потом мы видели, как изменялась страна.

Некоторые помнят, например, какой была Польша после развала коммунизма и какой она стала сейчас. Это уже государство, которое перестало быть развивающимся официально — это развитая страна.

По историческим меркам им понадобилось очень немного времени. И для этого не нужно какого-то чуда. Здесь работает закон сложных процентов.

Если у тебя не случается каких-то серьезных кризисов, которые откатывают страну назад, то постепенное улучшение жизни на небольшое количество процентов в год приводит к тому, что через 10 лет ты не узнаешь страну. Так же будет и у нас, — полагает аналитик.

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