Месси стал восьмикратным обладателем «Золотого мяча» 1 31.10.2023, 8:51

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Роналду в этом году не номинировали на престижный титул.

Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси выиграл «Золотой мяч-2023», пишет New Voice.

Месси стал обладателем «Золотого мяча» в восьмой раз в карьере. Ранее аргентинец завоевывал награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.

В прошлом году Месси вместе со сборной Аргентины выиграл главный футбольный турнир — чемпионат мира, а также чемпионат и Суперкубок Франции с ПСЖ.

В борьбе за приз Месси обошел Эрлинга Голанда и Килиана Мбаппе, занявших второе и третье места соответственно.

У ближайшего преследователя аргентинца по количеству «Золотых мячей» Криштиану Роналду, который в этом году номинирован не был, — пять трофеев.

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