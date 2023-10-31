Теннисист Максим Мирный дал «покаянное» интервью 15 31.10.2023, 9:24

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Теперь он сожалеет о поддержке народа в 2020 году.

Белорусский теннисист Максим Мирный в августе 2020 года призвал остановить насилие в Беларуси, а сейчас говорит, что не справился и сожалеет о своем «эмоциональном выступе».

Мирный сказал, что свое заявление в 2020 году сделал в якобы сложный эмоциональный период коронавируса:

«Я в тот период был под очень сильным эмоциональным воздействием ковидного периода, и плюс случились наши выборы 2020 года. И я не справился», – сказал Мирный, еле сдерживая слезы. – «Я живой человек. И мы все склонны совершать ошибки. Я повторюсь, я сожалел о своем эмоциональном выступе. И сегодня, вернувшись в мою привычную Беларусь, я ощущаю себя спокойнее увереннее, потому что видя сегодня, что творится в мире, такое впечатление, что ядро внутри внутри взорвалось и мир трещит по швам», – сказал Мирный.

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