«Знаю, что мужу эмоционально тяжело просить деньги» 31.10.2023, 9:40

Истории семей, где женщины зарабатывают больше мужчин.

Как правило, основные деньги в семью приносит мужчина. Но и обратная ситуация встречается все чаще. Женщины, которые зарабатывают больше своих мужей, рассказали об отношениях в семье, бюджете и быте, пишет myfin.by.

«Все доходы в общак»

Бизнес-тренер и врач. Оксана:

– Я консультирую по ведению бизнеса в интернете, продаю свои онлайн-лекции на такую же тематику, веду блог, беру рекламу в блог и зарабатываю последний год не меньше 5000 рублей в месяц (но бывают суммы существенно больше). Муж – врач в РНПЦ, зарабатывает сейчас около 3000 рублей. Живем вместе 8 лет в однокомнатной квартире мужа, строим еще одну побольше. В нашей жизни были разные периоды, и соотношение было в другую сторону, но я работала всегда, даже в декрете с дочкой.

У нас все просто: складываем в общак все наши доходы, откладываем стандартные 10% в накопления (сейчас еще на ремонт отдельно откладываем, пока строится квартира), а остальное тратим. То, что осталось по итогам месяца неизрасходованным, тоже откладываем в накопления.

Я веду домашнюю бухгалтерию. Даже невооруженным глазом видно, что существенно больше трачу я. И так было всегда. Еще на заре наших отношений я сказала: «Ты знаешь, я люблю вкусно и качественно кушать», на что он ответил, что обещает меня прокормить. Потом по мере роста наших доходов оказалось, что еще я люблю следить за собой, красиво одеваться, завтракать в кафе, ездить на выходные в классную агроусадьбу или в Вильнюс, путешествовать. Приличные суммы я потратила и трачу на свое обучение. И некоторое время мне все это обеспечивал в большей степени муж. Сейчас я вышла вперед по доходам, но и его вклад в мое развитие помог этому.

А вот траты мужа минимальны, и так тоже было всегда: он не фанат одежды; ест, что приготовлю; выходит куда-то, когда я вытащу; путешествия – тоже инициатор я; дорогих увлечений у него нет.

С бытом все очень просто: готовлю я, убираем – у кого получится, а один раз в месяц привлекаем клининговую фирму для наведения полной чистоты. С дочкой больше времени провожу я, потому как работаю на себя и сама определяю свой график.

Мне кажется, проблем на почве того, кто больше зарабатывает, у нас нет, в том числе и потому, что мы оба много работаем и оба хорошо зарабатываем, каждый активно развивается в своем деле, нам хватает на все наши текущие желания. Когда будем жить во второй квартире, нынешнюю планируем сдавать, чтобы постепенно обрастать пассивным доходом и по мере продвижения к пенсии работать на минималках в свое удовольствие.

«Когда доходы от бизнеса сравнялись с прежним общим бюджетом, попросила мужа стать моим помощником»

Бухгалтер и строитель. Юлия:

– Пока я работала бухгалтером на небольших фирмочках и зарабатывала в районе 500$, муж был сварщиком очень высокой квалификации, и его заработки доходили и до 2000$. Бюджет был общий и тогда – муж просто отдавал все деньги, мы откладывали на квартиру определенную сумму, остальные лежали стопочкой, из которой каждый брал сколько нужно. Квартиру мы в итоге построили как многодетные.

В какой-то момент я почувствовала себя в замкнутом круге: бьюсь-бьюсь, а почти к 40 годам зарплата в 500 долларов мой потолок. До такого же итога дошла подруга-бухгалтер. И мы, жалуясь друг другу на весь мир, тяжкий труд бухгалтера, недооцененность работодателями, психанули и решили создать бизнес. Ну и так как больше ничего не умеем, то бизнес бухгалтерский: аутсорсинговую компанию по ведению бухучета. Позже создали дополнительно обучающие онлайн-продукты, ввели платные консультации, добавили новые направления, новые аутсорсинговые услуги. И неожиданно для нас самих все закрутилось и получилось довольно быстро.

Когда через три года мои доходы сравнялись с нашим общим бюджетом раньше, т.е. 2500 долларов, я решила серьезно поговорить с мужем. Дело в том, что меня всегда волновала его работа с точки зрения серьезного влияния на здоровье. И первые звоночки по здоровью у мужа уже прозвенели. Поэтому я предложила ему уйти из сварщиков и помогать мне в бизнесе и с нашими 3 детьми. Вместе мы решили, что так будет значительно лучше и здоровее для всей семьи. Конечно, он не выполняет работу бухгалтера или юриста, больше это обязанности моего помощника. Плюс вопросы логистики детей в школы-кружки и покормить их тоже на муже.

Бытовые дела – у кого есть время, тот и делает. Да и дети подросли, могут включить робот-пылесос и загрузить посудомойку.

Зарплата, начисляемая мужу как помощнику директора согласно контракту – 2100 рублей, мне как директору – 4000 рублей. Плюс мои дивиденды от бизнеса за последний год, если разделить на 12 месяцев, составили примерно 5000 рублей в месяц.

Это все и есть наши общие, заработанные обоими деньги. На постоянные расходы, еду, одежду, кружки детям, репетиторов тратим деньги, не задумываясь, крупные расходы обсуждаем, что и как (телевизор, путешествие, машина). Деньги просто перебрасываем между нужными картами.

«Пока я училась новой профессии, зарабатывал только муж, сейчас моя очередь поддержать его»

Бизнес-аналитик в IT и музыкант. Лариса:

– Мой доход как бизнес-аналитика – 2100$, у мужа (он музыкант в оркестре) вместе с эпизодической подработкой в такси – до 900$ по нынешнему курсу. Квартира, к счастью, у нас собственная.

Мы женаты уже 9 лет. В начале наших отношений я зарабатывала после БГУ около 150$ в месяц мелкими подработками и думала, куда же конкретно развиваться, муж – 600$. В тот момент бюджет у нас был построен так: все деньги мужа – общие, а мои – мне «на булавки». Когда я решила, чем конкретно хочу заниматься, и много училась в выбранном направлении, подтягивала свой английский, зарабатывал только муж.

Сейчас у нас гибкий совместный бюджет: 1100$ из моей зарплаты откладываем – разбиваем их «по конвертам» на путешествия, крупные покупки, накопления; плата за обязательные расходы (коммуналка, телефоны, интернет, подписка на стриминговые сервисы и т.п. ) – на муже; за продукты и прочее платит тот, кто покупает. У кого-то закончились деньги на карте – перекидываем друг другу.

Я занимаюсь йогой, помогаю маме. Муж ходит в тренажерку. Покупка дорогой одежды нас не привлекает, по мере необходимости приобретаем вещи в масс-маркете, я и в секонд-хенды захожу. Собственной машины сейчас нет, в кафе ходим, но редко, а вот доставкой готовой еды пользуемся частенько. Путешествия у нас бюджетные: сами покупаем билеты, бронируем апартаменты.

Бытовые дела поделились сами собой. Муж любит готовить, и это на нем, покупка продуктов по дороге с работы – тоже его. Я работаю из дома, поэтому закинуть вещи в стиралку или пропылесосить для меня не сложно в качестве небольшого перерыва.

Я не переживаю, что из моего заработка мы сейчас тратим больше. Сейчас мой черед поддержать мужа. Тем более мужа не устраивают его доходы, и он тоже выбрал направление в IT, которое тщательно изучает, и уже проходит первые, пока бесплатные, стажировки. Я точно знаю, что с его умом, упорством и софт-скилами у него все получится.

«Общие расходы пополам, остальное отдельно»

Работник банка и юрист на госслужбе. Алена:

– Я на неплохой должности в банке на данный момент зарабатываю около 3000 рублей, муж на должности юриста в одном из госорганов – 1800 рублей. Женаты 3 года. Поначалу зарабатывали примерно одинаково, потом меня повысили в должности – и моя зарплата существенно выросла.

Мы ведем таблички, куда заносим общие расходы, которые каждый оплатил: расходы на аренду однушки, продукты, бытовую химию, совместные походы в кино, кафе. Условно: если я купила продуктов на 100 рублей, значит, муж мне должен 50. В конце каждого месяца сравниваем затраты каждого на общие расходы. И тот, кто потратил меньше, перекидывает половину превышения на карту другого. Остальные расходы и накопления каждый планирует самостоятельно. Я, например, достаточно много трачу на одежду, учу английский язык, всегда езжу в поездки с коллегами по Беларуси и за границу, только небольшую часть которых оплачивает профсоюз, – все это уже сугубо мои расходы. У мужа есть свои такого рода расходы – только на него. На совместные путешествия сбрасываемся из наших накоплений.

Бытовые дела нас пока не напрягают: утром каждый в состоянии сделать бутерброд и достать йогурт из холодильника, вечером после работы один режет салатик, второй жарит отбивные. Утром в субботу стараемся убрать квартиру быстро, чтобы потом выходные отдыхать.

Мне кажется, что мужа напрягает изменившееся соотношение зарплат. По крайней мере он в последнее время активно мониторит рынок труда, отправляет резюме.

«Знаю, что мужу эмоционально тяжело просить деньги»

Разработчик и менеджер по продажам. Марина:

– Я разработчик, работаю на иностранную компанию удаленно, зарабатываю больше 3000$, доходы мужа в месяц – 200$ за сдачу квартиры, доставшейся в наследство от отца, плюс зарплата примерно 600$. Живем в моей квартире. Сейчас зарплаты у мужа нет, только пособие на ребенка (сейчас это 650 рублей), который родился чуть меньше года назад. Два месяца в декрете с сыном была я, а теперь до 3 лет будет муж. Это было нашим совместным решением. Я, конечно, работаю из дома, но для полноценной работы необходимо, чтобы я полностью была свободна от домашних дел в рабочее время.

На протяжении почти 5 лет совместной жизни у нас никогда не было общего бюджета. Каждый жил на свои деньги. Я плачу за коммуналку, поездки, крупные покупки. Остальные расходы как-то и не обсуждаются. Кто покупает продукты, к примеру, тот и платит, кто зовет в кафе – тоже. Ну и личные расходы у обоих по своему усмотрению.

Сейчас мужу, конечно, сложнее, пособие существенно меньше его зарплаты. Знаю, что ему эмоционально тяжело сказать: «Забрось мне денег на карту, а то у меня закончились», поэтому стараюсь делать так, чтобы они там не заканчивались и просить меня ему не приходилось.

Я лично вообще не считаю разницу в доходах в мою пользу принципиальной вещью. И мне же не приходится для этого вкалывать на трех работах, я просто занимаюсь тем, что мне очень нравится, а за это платят отличные деньги. А вот то, что с мужем у нас мощное совпадение ценностей, мы интересны друг другу, уважаем, ценим и поддерживаем друг друга, – это гораздо важнее.

Я лично вообще не считаю разницу в доходах в мою пользу принципиальной вещью. И мне же не приходится для этого вкалывать на трех работах, я просто занимаюсь тем, что мне очень нравится, а за это платят отличные деньги. А вот то, что с мужем у нас мощное совпадение ценностей, мы интересны друг другу, уважаем, ценим и поддерживаем друг друга, – это гораздо важнее.

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