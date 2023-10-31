Лукашисты испугались разговоров в маршрутках 1 31.10.2023, 9:53

Водителям теперь не рекомендуют поднимать политические темы во время разговоров.

В Беларуси придумали кодекс поведения водителей маршруток и автобусов, обратило внимание «Зеркало».

Памятку под названием «Культура пассажирских перевозок: гостеприимство, сервис, этикет водителей и пассажиров» разработали МАП и творческое объединение «Открытый университет».

«Это чек-лист для водителя о том, как сделать поездку комфортной, поднять настроение и сберечь нервы себе и пассажирам. В доступной форме и на понятном языке здесь изложены всю нюансы работы», — рассказывают авторы.

Как же должны вести себя водители, чтобы создать себе позитивный имидж и вызвать у пассажиров доверие?

Для этого им советуют носить в поездках бейдж с именем и фамилией, быть пунктуальными и вежливыми, следовать должностным инструкциям, громко и четко объявлять остановки, до начала движения попросить всех пристегнуться. Также рекомендуется не обращаться к пассажирам на «ты», разговаривать на личные темы, поднимать вопросы политики и религии.

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