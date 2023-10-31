В Таиланде впервые за 37 лет заметили редкого бизона 31.10.2023, 9:55

Теперь есть надежда, что животное не вымерло.

Бизоны, известные местным жителям Таиланда как Bos Gaurus, десятилетиями находящиеся под угрозой исчезновения, в начале октября попали на видеозапись в заповеднике дикой природы Салавин.

Заповедник дикой природы в Таиланде впервые за 37 лет зафиксировал редкого бизона, который уже несколько десятилетий находится в Таиланде под угрозой исчезновения, пишет New Voice.

Возможно, это возродило надежду на то, что небольшая группа бизонов, все еще обитает в заповеднике, который теперь является единственным на севере Таиланда, где это животное видели впервые за последние несколько десятков лет, последний раз его заметили в 1986 году.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».