Этот плацдарм ВСУ раздражает лично Путина Альфред Кох

31.10.2023, 10:11

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Военный потенциал России ограничен.

Прошел один год и двести сорок семь дней войны. На сегодняшних картах ISW отчетливо видно значимое продвижение ВСУ на запад от Работино на Мелитопольском направлении и едва заметное их продвижение севернее Курдюмовки, что под Бахмутом. На остальных участках фронта никаких изменений за сутки не произошло.

Плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра в районе Антоновских мостов стоит как вкопанный, что, видимо, сильно раздражает российское командование и лично Путина (или его двойника, что по нынешним временам одно и то же).

Причем, раздражает настолько, что Путин принял решение заменить командующего группировкой «Днепр» генерал-полковника Олега Макаревича (который допустил возникновение плацдарма) на небезызвестного генерал-полковника Михаила Теплинского (бравого командующего российскими ВДВ).

Поможет ли это Путину - неизвестно. В конечном итоге все зависит не от командующего, а от того, есть ли у путинских фельдмаршалов резервы, чтобы бросить их на сдерживание ВСУ на этом направлении. Если резервы есть, то таланты командира имеют значения, а если нет, то будь ты хоть Наполеоном Бонапартом, все равно ты будешь вынужден отступать.

Сегодня журнал TIME опубликовал большой материал о том, как воспринимает текущую ситуацию Зеленский. Статья называется «Никто не верит в нашу победу так, как я. Никто». По словам автора. Саймона Шустера (который провел много времени вместе с Зеленским и в Киеве и в его поездке в Вашингтон) Зеленский не видит никакой альтернативы продолжению войны и ни при каких обстоятельствах не готов начать какие-либо переговоры с Россией.

Он считает, что Запад предал его, что потеря интереса к Украине на Западе - это данность, которая усугубляется еще и событиями на Ближнем Востоке. Но тем не менее он не видит другого выхода, кроме как продолжать войну всю зиму и дальше, даже несмотря на то, что общественная поддержка снижается. «Я не думаю, что Украина может позволить себе устать от войны», - говорит Зеленский.

Один из членов команды Зеленского говорит о том, что «обычный блеск его оптимизма, его чувство юмора, его склонность оживлять встречу в военном кабинете небольшим подтруниванием или непристойной шуткой, — ничего из этого не сохранилось. Теперь он приходит, получает новости, отдает приказы и уходит».

Другой член его команды тоже говорит, что больше всего Зеленский чувствует себя преданным своими западными союзниками. «Они оставили его не только без средств победить в войне, но и без средств выжить в ней», — пишет TIME.

Тем не менее, по словам автора статьи, Зеленский твердо намерен продолжать воевать, а «его вера в окончательную победу Украины приобрела такую форму, которая беспокоит некоторых его советников», «его непоколебимость граничит с мессианством». «Он обманывает себя. У нас нет вариантов. Мы не побеждаем. Но попробуй сказать ему это», — сказал изданию один из ближайших помощников Зеленского.

В статье еще много чего написано и про коррупцию и про нехватку личного состава и про отказы командиров исполнять приказы, идущие из Офиса президента.

Для того, чтобы переломить ситуацию, Офис президента готовит отставки в военном руководстве из-за медленного контрнаступления: «Перед началом зимы готовятся серьезные изменения в военной стратегии. В частности, речь идет об увольнении по меньшей мере одного министра и «старшего генерала», ответственных за медленное наступление на фронте», - пишет TIME.

Все выглядит очень депрессивно. Но я почти уверен, что аналогичные настроения царят и в стане россиян. Там тоже понимают, что войны зашла в тупик, и уверенность Путина в том, что он может добиться своих целей, носит характер паранойи. Конечно же и мрачный путинский энтузиазм почти наверняка не разделяется его командой, а многочисленная челядь за спиной своего хозяина крутит пальцем у виска.

Наверное, это закономерный этап войны. Невозможно находится долго в состоянии такой нечеловеческой экзальтации. Рано или поздно наступает период депрессии.

Но есть важное отличие. Военный потенциал России ограничен возможностями ее ВПК.

Северная Корея и Иран, даже если захотят, немного смогут добавить к нему, а других союзников у России нет.

Что же касается Украины, то потенциал помогающих ей стран, вполне достаточен для того, чтобы одержать победу. В этом и заключается фундаментальная разница: Россия даже если захочет, не сможет победить, поскольку не имеет такой возможности, а вот Украина вполне может одержать верх, нужно лишь чтобы этого захотели в США и Европе.

Зеленскому, вопреки его желаниям, нужно перестать требовать от своей армии наступать. Пусть она уничтожает военный потенциал Путина сидя в обороне. А пока этот позиционный цугцванг продолжается, заниматься уговорами своих западных союзников. Пусть Зеленский всю свою веру в победу потратит на красноречие, а не на руководство военными операциями, в которых он ничего не смыслит. Шансы на успех в таком случае будут намного выше.

Объективно, Америка рано или поздно должна понять, что война расползается по всему миру, но ее источником является отнюдь не ХАМАС или Хезболла. И даже не Иран. Корень проблем - в Москве. И чтобы победить Израилю в Газе, нужно дать достаточно оружия Украине. В противном случае такого рода конфликты, как теперь на Ближнем Востоке, всегда будут борьбой со следствиями, а не с причиной. И если этого не поймет нынешняя администрация в Белом доме, то это поймет следующая.

Еще раз: победа над Путиным принесет мир не только в Украину, но и на Ближний Восток. Это и должен объяснить Западу Зеленский. Это уж во всяком случае сделать легче, чем победить Путина без достаточного количества оружия (что пытается сделать Зеленский сегодня). И еще это легче сделать потому, что это правда.

То, что ему до сих пор не удалось убедить в этом Запад, вовсе не означает, что нужно прекратить усилия. В любом случае, другого варианта нет. Поэтому нужно долбить в эту точку до тех пор, пока стена непонимания не рухнет. И она рано или поздно рухнет потому, что наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Альфред Кох, Telegram

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