Снести власть в России не так сложно Telegram-канал «СерпомПо»

31.10.2023, 10:15

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О репетиции бунта.

Путин на вчерашнем совещании по Дагестану выдал ожидаемый набор штампов: об использовании ситуации на Ближнем Востоке и иных региональные конфликты против России «для дестабилизации и раскола нашего многонационального и многоконфессионального общества» с применением лжи, провокаций и «изощренных технологий психологической и информационной агрессии». События в Дагестане «инспирированы в том числе через социальные сети, не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб». А заказчики, как и всех остальных конфликтов и беспорядков от Палестины и Сирии до Украины, - «нынешние правящие элиты США и их сателлиты главные бенефициары мировой нестабильности».

Опустим путинские призывы к сплоченности и уговоры дагестанских бунтарей, что в бедах палестинцев виноваты вовсе не террористы. Очевидно, что всерьез анализировать беспорядки в Дагестане Путин, во всяком случае, публично, не пожелал, сведя все к пропагандистским лозунгам.

А обсудить есть что. Второй раз за 4 месяца было наглядно продемонстрировано, что снести власть в России не так уж сложно. В конце июня это показал Пригожин, легко взявший со своей ЧВК контроль над городом-миллионником и остановившийся на полпути к столице. В конце октября в столице одной из республик режимный объект – аэропорт – был на несколько часов захвачен разношерстной толпой даже невооруженных людей. В обоих случаях не было оказано немедленного и жесткого сопротивления мятежникам.

И пригожинский, и махачкалинский бунт лишь слегка качнули ситуацию. Но одно серьезное последствие у обоих инцидентов есть: они показали, что так можно, что власть – и на местах, и в центре – не способна на быструю, жесткую и эффективную реакцию. И говорить Путину нужно было вовсе не про зловещую роль США, а про беспомощность собственной вертикали.

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