Журналисты рассказали, почему Максим Мирный записал «покаянное» интервью 12 31.10.2023, 10:18

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МАКСИМ МИРНЫЙ

ФОТО: RIA.RU

Лукашисты могли надавить на теннисиста через отца.

У силовиков возникли налоговые вопросы к отцу теннисиста Максима Мирного Николаю Мирному, пишет «Трибуна». Он курирует работу нескольких компаний семейного бизнеса, в который входят «Мирный теннис», «Мирный фитнес-центр» и «Мирный центр». И вот «некоторое время назад» начались проблемы.

Возможно, с этим связан недавний прилет Максима Мирного в Беларусь из США и его «покаяние» за свою позицию в 2020 году. Получается, что он сейчас сожалеет о призыве прекратить насилие силовиков.

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