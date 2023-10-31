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Журналисты рассказали, почему Максим Мирный записал «покаянное» интервью

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  • 31.10.2023, 10:18
  • 13,014
Журналисты рассказали, почему Максим Мирный записал «покаянное» интервью
МАКСИМ МИРНЫЙ
ФОТО: RIA.RU

Лукашисты могли надавить на теннисиста через отца.

У силовиков возникли налоговые вопросы к отцу теннисиста Максима Мирного Николаю Мирному, пишет «Трибуна». Он курирует работу нескольких компаний семейного бизнеса, в который входят «Мирный теннис», «Мирный фитнес-центр» и «Мирный центр». И вот «некоторое время назад» начались проблемы.

Возможно, с этим связан недавний прилет Максима Мирного в Беларусь из США и его «покаяние» за свою позицию в 2020 году. Получается, что он сейчас сожалеет о призыве прекратить насилие силовиков.

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