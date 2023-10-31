Репетиция антирусского погрома Владимир Пастухов

31.10.2023, 10:26

7,572

Владимир Пастухов

Процесс пошел.

Мне как-то не показалось, что Путин на встрече с силовиками в связи с массовыми беспорядками в Махачкале был так уж недоволен проявлениями антисемитизма. Большую часть речи о погромах евреев он посвятил вине самих евреев. Правда, он оговорился, что коллективной вины не признает. Но все, конечно, тут же правильно перевели это на понятный им язык: значит, за дело бьют…

И тем не менее, Путин был недоволен. Его явно не устроил формат. Кремль хотел бы распространения «кошерного» антисемитизма, - с шуточками и прибауточками про Мойшу Израилевича, - управляемого и направляемого на строго ограниченные цели. Например, на иноагентов и прочих нежелательных элементов. А вышел антисемитизм «халяльный» – дикий, необузданный, с криками «Аллах Акбар» и с ломанием стульев. Это совсем не тот антисемитский театр, о котором он мечтал.

И дело тут не в евреях. Антиеврейский погром в Махачкале – это всего лишь пристрелка, подготовка к антирусскому погрому на Кавказе. Генеральная репетиция. В Кремле не могут этого не понимать. Понимают, и поэтому разговор будет жестким. Да вот сделать, похоже, уже ничего не могут. Как говорил Горбачев, «Процесс пошел…».

Владимир Пастухов, Telegram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».