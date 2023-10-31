«Водитель с пассажиром бросили машину и сбежали» 11 31.10.2023, 10:34

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Rover сбил насмерть девушку на дороге под Пуховичами.

В Пуховичском районе водитель Rover сбил насмерть девушку-пешехода и скрылся с места ДТП. Подробности сообщили в УВД Минского облисполкома.

Смертельная авария произошла рядом с городским поселком Свислочь 30 октября. На 51-м километре автотрассы Р-69 примерно в 12.00 часов водитель Rover не справился с управлением и сбил пешехода. От полученных травм 26-летняя девушка скончался на месте. А водитель и его пассажир выбрались из оказавшейся в кювете легковушки и сбежали с места аварии.

- Позднее водитель, 34-летний житель Пуховичского района, сам пришел в Свислочское отделение милиции и признался в совершении ДТП. Его пассажира, 32-летнего уроженца Брестской области, задержали сотрудники уголовного розыска Пуховичского РОВД, - прокомментировали в пресс-службе.

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