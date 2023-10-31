Минчан ждут новые тарифы на ЖКУ 1 31.10.2023, 10:55

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Установили цены на жилищно-коммунальные услуги в Минске на 2024-ый год.

B Минске установили планово-расчетные цены на единицу предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 2024 год. Соответствующее решение принято Мингорисполком, его опубликовал Национальный правовой интернет-портал.

В частности, на 2024-ый устанавливается планово-расчетная цена на техобслуживание жилого дома - 19 копеек за 1 квадратный метр общей площади жилого помещения. Также новые тарифы на: техобслуживание лифта - 0,0855 белорусского рубля за 1 квадрат, теплоснабжение и горячее водоснабжение - 156,58 белрубля за 1 гигакалорию, водоснабжение - 1,4799 белрубля за кубометр, водоотведение (канализацию) - 0,8731 белрубля за кубометр, обращение с коммунальными отходами для домов без мусоропровода - 10,998 белрубля за кубометр, с работающим мусоропроводом - 13,1829 белрубля за кубометр.

Также определены цены на услуги ЖКУ по отоплению и горячему водоснабжению для организаций, осуществляющих эксплуатацию жилфонда, но не входящих в систему МинЖКХ, кроме Минэнергетики, то есть для товариществ собственников и иных организациях.

Еще на единицу жилищно-коммунальной услуги по техобслуживанию общежитий в системе Минские городские общежития установили тариф 0,3847 белорусского рубля за квадратный метр общей площади жилого помещения.

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