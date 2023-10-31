Украинские партизаны разведали базу оккупантов под Симферополем 1 31.10.2023, 11:10

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Россияне потеряли больше 75% состава.

Украинские партизаны совершили вылазку в Перевальное, под Симферополем. Здесь расположена база 126-й бригады береговой обороны ВМФ РФ. Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «Атеш».

Несмотря на огромное количество военных, партизанам удалось разведать территорию вокруг базы.

«Пропускные пункты, камеры, патрули, казармы и парки с техникой были внимательно изучены», - отмечают в «Атеш», добавляя, что в этой бригаде уже полгода служит их агент.

О самой бригаде, как уточняют партизаны, известно, что еще начале войны подразделение понесло огромные потери.

«Более 75% боевого состава стали погибшими и ранеными. Сейчас переукомплектованные подразделения этой бригады воюют на Херсонском направлении», - рассказали в «Атеш».

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