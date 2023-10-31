закрыть
31 октября 2023, вторник, 12:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Минск накрыла мгла

1
  • 31.10.2023, 11:15
  • 2,242
Минск накрыла мгла

Автомобилистам стоит быть внимательнее.

На сегодня Белгидромет выкатил большей части страны оранжевый уровень опасности из-за неблагоприятного явления — тумана. Пешеходам и прочим ежикам советуем помнить о мерах безопасности, автомобилистам тоже надо бы смотреть внимательнее: пешеходы могут двигаться в дымке по краю проезжей части.

С другой стороны вроде бы обычный Минск, окутанный мглой, всегда особенно загадочный, даже слегка «стивенкинговский». Вот что успел наснимать за утро фотограф «Онлайнера» Александр Ружечка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кремлевский ковчег в ожидании шторма
Кремлевский ковчег в ожидании шторма Владимир Халип
Страшнее атомной войны
Страшнее атомной войны Ирина Халип
Похищение Руси
Похищение Руси Виталий Портников
Как пытают женщин в белорусских тюрьмах
Как пытают женщин в белорусских тюрьмах Наталья Радина