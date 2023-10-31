Минск накрыла мгла 1 31.10.2023, 11:15

2,242

Автомобилистам стоит быть внимательнее.

На сегодня Белгидромет выкатил большей части страны оранжевый уровень опасности из-за неблагоприятного явления — тумана. Пешеходам и прочим ежикам советуем помнить о мерах безопасности, автомобилистам тоже надо бы смотреть внимательнее: пешеходы могут двигаться в дымке по краю проезжей части.

С другой стороны вроде бы обычный Минск, окутанный мглой, всегда особенно загадочный, даже слегка «стивенкинговский». Вот что успел наснимать за утро фотограф «Онлайнера» Александр Ружечка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».