«Время шло на минуты»: командующий ССО Украины впервые раскрыл детали операций на «Азовстали»
- 31.10.2023, 11:28
- 2,012
Генерал признался, что ему пришлось принимать трудные решения.
Командующий Сил специальных операций Украины Виктор Хоренко впервые рассказал о спецоперации на «Азовстали».
В новом интервью, опубликованном на YouTube-канале ССО, Хоренко признался, что воины добровольно летели защищать «Азовсталь». Ему приходилось принимать трудные решения.
«Основной нашей задачей была доставка вертолетами боекомплекта. Но, когда приходят 10 добровольцев, которые говорят: «Мы хотим лететь защищать «Азовсталь», то приходится принимать трудные решения. Что доставлять: БК, медикаменты, средства связи, или людей, которые будут защищать. Или когда у тебя 15 тонн груза, а один вертолет может взять лишь около двух. Время на выполнение операции тогда шло на минуты, выгрузка не должна была превышать 10 минут», - отметил Хоренко.
Генерал-майор отметил, что было семь успешных вылетов ССО. Связь Хоренко держал напрямую с командиром бригады спецназначения «Азов» Денисом Прокопенко (Редисом), который в то время даже не догадывался, что общается с командующим ССО.