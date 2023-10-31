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«Время шло на минуты»: командующий ССО Украины впервые раскрыл детали операций на «Азовстали»

  • 31.10.2023, 11:28
  • 2,012
«Время шло на минуты»: командующий ССО Украины впервые раскрыл детали операций на «Азовстали»
Виктор Хоренко

Генерал признался, что ему пришлось принимать трудные решения.

Командующий Сил специальных операций Украины Виктор Хоренко впервые рассказал о спецоперации на «Азовстали».

В новом интервью, опубликованном на YouTube-канале ССО, Хоренко признался, что воины добровольно летели защищать «Азовсталь». Ему приходилось принимать трудные решения.

«Основной нашей задачей была доставка вертолетами боекомплекта. Но, когда приходят 10 добровольцев, которые говорят: «Мы хотим лететь защищать «Азовсталь», то приходится принимать трудные решения. Что доставлять: БК, медикаменты, средства связи, или людей, которые будут защищать. Или когда у тебя 15 тонн груза, а один вертолет может взять лишь около двух. Время на выполнение операции тогда шло на минуты, выгрузка не должна была превышать 10 минут», - отметил Хоренко.

Генерал-майор отметил, что было семь успешных вылетов ССО. Связь Хоренко держал напрямую с командиром бригады спецназначения «Азов» Денисом Прокопенко (Редисом), который в то время даже не догадывался, что общается с командующим ССО.

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