В Беларуси нельзя просто так взять и подарить машину жене? 1 31.10.2023, 11:31

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Есть несколько загвоздок.

Вы купили автомобиль, чтобы потом сделать сюрприз – подарить его жене (мужу), а может, хотите передарить чужой подарок. Позволяет ли закон оформлять такие сделки между супругами? Abw.by рассказывает о нюансах.

В редакцию обратился постоянный читатель Леонид: «Купил авто по договору купли-продажи, хочу подарить его жене. Могу ли я оформить на неё дарственную сразу после покупки, не ставя авто на учет?»

Сначала ответ на последний, но при этом главный вопрос: нет, подарить машину без постановки на учёт нельзя, потому что передача права собственности на автомобиль возможна только после постановки его на учёт в ГАИ.

Теперь разберемся, как быть с дарением или передариванием.

Купил – хочу подарить

В первую очередь рассмотрим ситуацию читателя. Он приобрел автомобиль по договору купли-продажи, находясь при этом в браке. Что об этом говорит Закон?

В соответствии с Кодексом о браке и семье Республики Беларусь всё имущество, приобретенное супругами в период брака, независимо от того, на чьи деньги оно приобретено и на чьё имя оформлено, считается общей совместной собственностью супругов.

Это означает, что при приобретении автомобиля супруга уже имеет право собственности на одну вторую часть машины. А сделки между супругами по дарению друг другу имущества, находящегося в общей совместной собственности, ничтожны.

Чтобы подарить купленную машину жене, читатель должен изменить правовой режим имущества. Для этого необходимо заключить брачный договор, в котором прописать, что автомобиль является частной собственностью мужа. Только в этом случае возможно его последующее дарение жене.

Если бы речь шла о бывшей супруге (то есть граждане не состоят в зарегистрированном браке) или по каким-то основаниям автомобиль не являлся бы общей совместной собственностью супругов, то подарить его можно без озвученных нюансов.

Получил – передарил

Бывают и такие ситуации, когда вы хотели бы подарить автомобиль, в свою очередь тоже полученный в дар или доставшийся вам по наследству. В этом случае полученное имущество не является общей совместной собственностью, а является только вашим частным – вы свободно можете его дарить.

Договор дарения в обоих случаях оформляется у нотариуса или непосредственно в ГАИ после постановки на учёт.

Bердикт

Таким образом, чтобы решить вопрос о дарении автомобиля супруге, необходимо:

- поставить автомобиль на учёт в ГАИ;

- если автомобиль перешёл в собственность супруга по договору купли-продажи, заключить брачный договор, выделив автомобиль в частную собственность мужа, а затем дарить его супруге;

- если автомобиль получен в дар или передан по наследству, просто оформить договор дарения у нотариуса или в ГАИ.

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