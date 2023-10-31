Взрывы в Севастополе: в ВМС Украины сообщили, что было целью удара 31.10.2023, 11:33

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ВСУ впервые применили ракеты ATACMS по Крыму.

В ночь на 30 октября в оккупированном Крыму украинские военные успешно атаковали российские системы стратегического назначения, которые имеют большое значение для общей системы противовоздушной обороны и являются дорогостоящими. Об этом в эфире «Свобода Live» заявил спикер Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.

«Сейчас подтверждена только информация относительно самого факта поражения систем, и то, что это системы стратегического уровня. То есть мы можем из этого сделать вывод, что это не какие-то полевые системы для прикрытия близкого радиуса действия или даже среднего. Что касается стратегических систем, то речь может идти о тех, которые имеют дальний радиус действия, и соответственно имеют большую важность для общего построения ПВО и высокую стоимость», – сказал он.

Относительно взрывов в оккупированном Севастополе Плетенчук отметил, что информация требует подтверждения.

«Относительно поражения объектов ПВО - безотносительно типа систем и сопутствующих потерь – следует отметить, что подобные удары не наносятся по каким-то отдельным незначительным объектам, таким как «Панцирь-С». Поэтому речь может идти о системах, которые имеют больший радиус действия и имеют большее значение. Это все является комплексом мер, которые призваны продолжить освобождение оккупированного Крыма от россиян», – добавил спикер ВМС.

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