Видеофакт: два оккупанта «исчезли» после прямого попадания боеприпаса 2 31.10.2023, 11:39

1,422

Остальные бросились наутек.

Украинские воины ликвидировали двух оккупантов прямым попаданием боеприпаса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, «исчезновение» захватчиков зафиксировал беспилотник. На записи видно, группу из семи оккупантов, идущих по дороге держа дистанцию - шесть попарно, а еще один сзади. Именно в одну из пар и попал снаряд. Остальные бросились наутек. Когда рассеивается дым на записи, разглядеть тел ликвидированных оккупантов не удается.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».