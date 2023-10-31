закрыть
31 октября 2023, вторник, 12:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Видеофакт: два оккупанта «исчезли» после прямого попадания боеприпаса

2
  • 31.10.2023, 11:39
  • 1,422
Видеофакт: два оккупанта «исчезли» после прямого попадания боеприпаса

Остальные бросились наутек.

Украинские воины ликвидировали двух оккупантов прямым попаданием боеприпаса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, «исчезновение» захватчиков зафиксировал беспилотник. На записи видно, группу из семи оккупантов, идущих по дороге держа дистанцию - шесть попарно, а еще один сзади. Именно в одну из пар и попал снаряд. Остальные бросились наутек. Когда рассеивается дым на записи, разглядеть тел ликвидированных оккупантов не удается. 

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кремлевский ковчег в ожидании шторма
Кремлевский ковчег в ожидании шторма Владимир Халип
Страшнее атомной войны
Страшнее атомной войны Ирина Халип
Похищение Руси
Похищение Руси Виталий Портников
Как пытают женщин в белорусских тюрьмах
Как пытают женщин в белорусских тюрьмах Наталья Радина