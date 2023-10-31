На границе с Литвой и Латвией серьезно выросли очереди большегрузов 31.10.2023, 11:39

иллюстративное фото

За месяц — в 3-4 раза.

За месяц очереди грузовиков в Литву выросли в 3,5 раза, в Латвию — в 4,3 раза, сообщили в Государственном погранкомитете Беларуси. Если в начале октября на белорусско-литовской границе своей очереди на выезд ожидали 440 фур, то на конец месяца — 1510, на белорусско-литовской границе количество большегрузов выросло с 90 до 390.

В белорусском погранведомстве считают, что в больших очередях виноваты коллеги в сопредельных странах — они «не предпринимали меры по улучшению обстановки, а намеренно ухудшали ее на путях международного сообщения», игнорировали нормы пропуска транспортных средств. В частности, через самый востребованный маршрут в ЕС для фур — литовский Мядининкай (Каменный Лог) — за месяц проследовало менее 20% автомобилей от нормы, говорят в ГПК Беларуси.

В литовской таможне ранее уже отвечали на эти обвинения. Там говорят, что пробки связаны с сокращением пунктов пропуска на границе Беларуси со странами ЕС. У Польши и Латвии в настоящее время осталось по одному действующему ПП на границе с Беларусью. Еще 4 пограничных пункта действуют на белорусско-литовской границе.

Напомним, пограничная зона стала источником напряжения с 2021 года, когда Беларусь переправляла мигрантов с Ближнего Востока и Африки в Польшу и страны Балтии. Власти ЕС заявили, что это было сделано с целью создания хаоса и дестабилизации региона. Участники встречи призвали Минск вывести всех нелегальных мигрантов с приграничных территорий и вернуть их в страны, из которых они прибыли.

В середине августа Литва решила закрыть два из шести пунктов пропуска на границе с Беларусью, а Латвия объявила о мобилизации дополнительных сотрудников погранслужбы «в связи с быстро растущей гибридной угрозой на латвийско-белорусской государственной границе». «Мы готовы действовать единообразно, чтобы прийти на помощь, принимать решения — включая закрытие границы», — заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

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