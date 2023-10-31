Жителя Жлобина отправили в колонию за участие в акции протеста в 2020-ом году 31.10.2023, 11:57

Алексей Авдеев

Алексей Авдеев участвовал и в стачкоме на БМЗ.

В суде Жлобинского района 30 октября вынесен приговор политзаключенному Алексею Авдееву, обвиняемому в «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них». (ч. 1 ст. 342 УК).

Дело рассматривала судья Светлана Рубахова, сообщают правозащитники.

Практика вынесения судебных наказаний по этой статье заключается в том, что большинство осужденных в Жлобине по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса получали ограничение свободы без направления в учреждения открытого типа.

Однако к делу Алексея Авдеева отнеслись очень жестко. Специально за две недели до рассмотрения его уголовного дела, в суде Жлобинского района рассматривалось административное дело по ч. 2 ст. 19.11 КоАП РБ, которое вели против молодого человека.

Приговор по уголовному делу – месть власти за участие 9 августа 2020 года в мирной акции протеста против результатов выборов и работу в стачкоме на БМЗ.

Авдеева задержали 15 августа 2023 года. После проведенных обысков — у него и в доме родителей, Алексея поместили в ИВС Жлобина. 21 августа его этапировали в СИЗО-3 Гомеля.

Также об Алексее известно, что он активно волонтерил во время эпидемии ковида, одним из первых пошел бастовать после выборов 2020, в свободное время тренировал подростков, которые интересовались мотоспортом и гонками по пересеченной местности, собственноручно собирал для себя мотоцикл.

Суд постановил наказать Алексея лишением свободы в исправительной колонии в условиях общего режима сроком на 2,5 года.

Поддержать Алексея можно письмами и открытками, отправляя их по адресу: СИЗО № 3, ул. Книжная, 1А, г. Гомель, 246003. Авдеев Алексей Владимирович.

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