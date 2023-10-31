Карикатурные «стратеги» Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

31.10.2023, 12:00

Четвертьвековая путинская «эпопея» завершилась потерей единственного союзника.

Неожиданность и растерянность.

Есть одно обстоятельство, которое всякий раз замечаешь, наблюдая за реакциями российского руководства на трагические события: они приходят к нему неожиданно. Наступает растерянность. И, как следствие, какая-нибудь реактивная глупость. В полной мере это относится к дагестанской истории.

Почему так получается?

Нынешние российские руководители не стратеги, да и будь они таковыми, ложные цели, которых они хотят достичь, не позволят получить ничего хорошего. Всегда вылезет катастрофа.

Проследите, например, траекторию от «Мюнхенской речи» великого геополитика и его поддакивающих соратников вроде Лаврова, до конечного на данный момент пункта – «спецоперации» в Украине и, как следствие, нынешней российской бесперспективности. Еще один пример – чудовищный и системный провал на Южном Кавказе. Четвертьвековая путинская «эпопея» завершилась потерей единственного союзника – Армении.

Итак, не стратеги. А руководители, действующие «по ситуации», «решающие проблемы по мере их возникновения».

Но при таком подходе разного рода ошибки и следствия ошибок имеют свойство накапливаться, что в итоге приводит к образованию взрывоопасной смеси. Далее пробегает «искра» - резонансное событие (как противостояние Израиля и террористов ХАМАС), - и происходит взрыв.

Многое скопилось в дагестанской и, шире, северокавказской истории: системная бедность, коррупция, безнаказанность и поощрение кадыровщины, неумное руководство, трагедия потерь в ходе «спецоперации», политический ислам как замена жизненной перспективы, замазывание ложью с помощью пропаганды неприятной правды, уничтожение гражданских организаций, ставящих целью соблюдение прав человека.

Руководство и его пропагандисты способны выдумывать объяснения (впрочем, всё более карикатурные), но они не могут скрыть главного обстоятельства, которое подтверждают дагестанские события, – напряжение внутри российского государственного организма нарастает и «прорывы» происходят по неожиданным направлениям.

Нужно сказать, что реакция на произошедшее, точнее растерянность верхушки, не убеждает в способности разбираться с кризисами в будущем, если они начнут разрастаться. Это – один из главных выводов дагестанских событий.

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