Путин сломался и потух Telegram-канал «Ник и Майк»

31.10.2023, 12:05

1,204

Теперь у России появились у внутренние кризисы.

Путин умер. Наверное, это самый правильный вывод из вчерашнего совещания с силовиками по событиям в Дагестане.

Сломался и потух. Признал, что за время его правления в России создано общество, которое готово вернуться во времена, когда еврейские погромы были неотъемлемой частью «скреп».

Попытка свалить все на некое вмешательство извне делает только хуже. Поскольку тогда следует признать, что, как и у синепалого сельское хозяйство, так и у окурка спецслужбы, тоже способны лишь сжирать массу ресурсов. Никакими ИПСО из-за рубежа невозможно спровоцировать погром, если общество не больно этим самым погромом. А оно больно, и не только им.

Также можно сделать выводы о том, что почти через 2 года войны у нее появились новые цели. Создание палестинского государства и защита прав евреев в Дагестане. Как это укладывается в головах участников совещания, даже не спрашивайте.

Если долго ломать государство, то оно сломается. Если целенаправленно уничтожать общество, то можно нанести ему непоправимый ущерб. У окурка и синепалого получилось. В добавок к войне, которая вытягивает ресурсы, появятся еще и внутренние кризисы. Абсолютно несвязанные ни с оппозицией, ни с «внешними врагами».

Telegram-канал «Ник и Майк»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».