В Мозыре парень сумел произвести впечатление на девушку за ее же деньги 9 31.10.2023, 12:14

5,828

Утром ей нужно было отдать долг.

Многообещающий вечер для девушки из Мозыря закончился кражей денег, сообщили в УВД Гомельского облисполкома. До обнаружения пропажи была вечеринка в квартире, а потом поездка в бар.

Однажды вечером знакомый 20-летней жительницы Мозыря предложил ей взять подругу и провести весело время на съемной квартире. Он, в свою очередь, позовет друга. Девушка с подругой согласились.

Перед встречей мозырянка сняла деньги в банкомате — утром ей нужно было отдать долг.

«Вечер проходил насыщенно, ребята слушали музыку, употребляли много спиртного. Воспользовавшись моментом, когда все ушли на балкон покурить, 20-летний парень достал из сумочки девушки кошелек, отсчитал 180 рублей, а остальные деньги в сумме 40 рублей положил обратно», — рассказали в милиции.

После парень предложил продолжить вечер в баре за его счет. Все с удовольствием согласились. Щедрый молодой человек оплатил такси до бара, заплатил за вход и даже заказал спиртное.

«Когда утром следующего дня девушке нужно было вернуть долг, а в кошельке не оказалось денег, она позвонила в милицию. Оперативниками уголовного розыска в подозреваемый был установлен. Молодой человек извинился перед девушкой и вернул денежные средства», — сообщили в милиции.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Парню грозит до трех лет лишения свободы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».