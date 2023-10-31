В Мозыре парень сумел произвести впечатление на девушку за ее же деньги

В Мозыре парень сумел произвести впечатление на девушку за ее же деньги9
- 31.10.2023, 12:14
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Утром ей нужно было отдать долг.
Многообещающий вечер для девушки из Мозыря закончился кражей денег, сообщили в УВД Гомельского облисполкома. До обнаружения пропажи была вечеринка в квартире, а потом поездка в бар.
Однажды вечером знакомый 20-летней жительницы Мозыря предложил ей взять подругу и провести весело время на съемной квартире. Он, в свою очередь, позовет друга. Девушка с подругой согласились.
Перед встречей мозырянка сняла деньги в банкомате — утром ей нужно было отдать долг.
«Вечер проходил насыщенно, ребята слушали музыку, употребляли много спиртного. Воспользовавшись моментом, когда все ушли на балкон покурить, 20-летний парень достал из сумочки девушки кошелек, отсчитал 180 рублей, а остальные деньги в сумме 40 рублей положил обратно», — рассказали в милиции.
После парень предложил продолжить вечер в баре за его счет. Все с удовольствием согласились. Щедрый молодой человек оплатил такси до бара, заплатил за вход и даже заказал спиртное.
«Когда утром следующего дня девушке нужно было вернуть долг, а в кошельке не оказалось денег, она позвонила в милицию. Оперативниками уголовного розыска в подозреваемый был установлен. Молодой человек извинился перед девушкой и вернул денежные средства», — сообщили в милиции.
Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Парню грозит до трех лет лишения свободы.