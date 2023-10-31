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ЦАХАЛ ликвидировал высокопоставленного боевика, руководившего нападением на Израиль

  • 31.10.2023, 12:18
  • 2,962
ЦАХАЛ ликвидировал высокопоставленного боевика, руководившего нападением на Израиль

Опубликовано видео.

В ходе авиаудара, нанесенного Израилем поздно вечером в понедельник, 30 октября, был ликвидирован командир батальона ХАМАС «Бейт-Лахия» Насим Абу Аджин. Он командовал террористами, которые утром 7 октября совершили нападения на кибуц Эрез и поселок Нетив а-Асара, где убили десятки израильтян.

Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В числе прочего, Насим Абу Аджин также принимал участие в разработке стратегии использования террористами ХАМАС дронов и парапланов для нападения на Израиль.

Всего за минувшие сутки Армия обороны Израиля нанесла удары по 300 целям в секторе Газа, связанным с ХАМАС. Командование ЦАХАЛ добавило, что наземные, воздушные и морские силы Армии обороны Израиля поразили пусковые установки ракет, входы в тоннели на границе сектора Газа и оперативные пункты командования ХАМАС.

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