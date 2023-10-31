«Такого абсурда не было даже в советское время» 3 31.10.2023, 12:46

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Почему власти так сильно испугались полка Калиновского.

Лукашисты решили запретить словосочетание «Полк Калиновского», признав его экстремистским. Читатель сайта Charter97.org считает, что это показывает страх режима:

— Почему лукашисты воюют с Калиновским спустя более 150 лет после его смерти, можно понять. Автор изречения «Не народ для ўрада, а ўрад для народа», автоматически попадает под подозрение.

Стоит вспомнить еще одни пророческие слова «Тады толькі зажывеш шчасьліва, калі над табой маскаля ўжо ня будзе». Ну тут же легко усмотреть «разжигание вражды» в отношении главных спонсоров здешней диктатуры.

А когда белорусы вооружены не только цитатами своих национальных героев, а пушками и автоматами, сплочены в воинские части – это настоящий ночной кошмар лукашистов. Под таким психологическим давлением они могут не только полк Калиновского запретить, а и улицу Калиновского у нас в Минске, например. Могут и показательный хапун устроить с соответствующими результатами. Видимо, у четверти жителей улицы легко найдут всевозможные признаки «экстремизма».

Такого абсурда не было даже в советское время. В БССР Калиновского подавали как положительного героя, борца с российским царизмом. Правда, его цитату о «москале» упоминали редко. Но он был персонажем многих художественных произведений. В школе, например, изучали поэму Аркадия Кулешова «Хамуциус», стихотворение Петруся Бровки «Кастусь Калиновский». Из последнего стихотворения помню строки: «Па вёсках ідуць пагалоскі… Што з вечнаю воляй прыйшоў Каліноўскі».

Отсюда делаем вывод, что путь к освобождению нам, белорусам, показывают и повстанцы Калиновского 1863 года, и воины полка Калиновского 2023 года.

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